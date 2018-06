Le 30e rallye tout terrain Gers - Landes - Armagnac se tient ce weekend en deux étapes. La première ce samedi autour de Pujo-le-Plan - Perquie et en limite du Gers. Dimanche autour de Toulouse et Nogaro. C’est la principale épreuve auto tout- terrain de la région.

Mont-de-Marsan, France

Le 30e rallye tout terrain Gers - Landes - Armagnac est la sixième manche du championnat de France de la spécialité. Quelques-uns des meilleurs pilotes français sont présents avec aussi quelques coureurs britanniques et espagnols. Au total 63 véhicules sont engagés pour un circuit total de 299 km. Il y a douze épreuves spéciales, la première autour de Pujo-le-Plan ce samedi matin à partir de 9h20. Ensuite on se dirige vers Perquie et Montégut à travers les champs de maïs, la forêt et les vignes du Bas-Armagnac pour rejoindre Le Bourdalat et finir à Toujouse, limite Landes-Gers vers 17h. Le départ en parc fermé a lieu ce samedi matin d’Eauze, qui est aussi le terme du rallye dimanche en fin de journée.

Le parcours emprunte donc la quasi-totalité des pistes forestières du secteur avec des voitures pouvant atteindre 150 kilomètres en pointe. Quatre catégories de véhicules participent à la course qui chaque année en fonction des conditions météo connait ses spécificités de pilotage. Le temps est sec depuis plusieurs jours mais les pluies diluviennes de ce printemps ont très largement défoncé les chemins et les pistes sur un parcours très rapide et très spectaculaire.