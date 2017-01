À Autrans, la course élite pourrait techniquement se faire "mais ce n'est pas ça, la Foulée Blanche"

Confrontés au manque de neige, les organisateurs de la course de ski de fond du Vercors décideront samedi soir ou dimanche matin si la course a lieu ou non cette année sur une boucle de quelques kilomètres de neige de culture. Dans la balance: "l'esprit" de cette course populaire.

Depuis plusieurs semaines, les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour aménager une boucle qui devrait atteindre les 7 kilomètres la semaine prochaine. La course longue des coureurs "élite" prévue dimanche (50 km) pourrait se faire "sans problème" pour la présidente de la Foulée Blanche, Michèle Arnaud. Ce matin sur France Bleu Isère elle a toutefois précisé que ce n'était pas uniquement ça, la Foulée Blanche. Car la course est avant tout un événement "de masse" avec de nombreux coureurs amateurs. Alors quid des autres courses, notamment celles des scolaires, programmées mercredi et jeudi prochain?

On veut rester dans notre esprit. On essaie de trouver comment faire plus que courses que simplement le grand parcours - Michèle Arnaud

La difficulté est de faire cohabiter des centaines de skieurs sur une bande de neige forcément très réduite. Et Michèle Arnaud tient à rassurer ceux qui voudraient s'inscrire: les droits d'inscription ne seront encaissés que si la 39ème édition est maintenue.