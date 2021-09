Aux forums, les associations cherbourgeoises ont tenté de recruter de nouveaux adhérents

Après un an et demi d'épidémie de Covid, les associations ont tenu leurs stands dans les forums de Cherbourg-en-Cotentin pour recruter des nouveaux membres et renouveler les inscriptions. Pas toujours facile dans ce contexte, en particulier avec l'obligation du pass sanitaire.

Le Forum des associations se tenait ce samedi dans les cinq communes de Cherbourg-en-Cotentin. L’occasion de découvrir les activités offertes sur le territoire, en matière de sports, de loisirs ou de culture. Plus de 240 associations étaient présentes, avec un objectif, comme chaque année : recruter de nouveaux membres et renouveler les inscriptions.

L'espoir de la reprise

"On est sur la bonne voie", positive Corinne Lavalley, membre du bureau de l'AS Cherbourg Judo. L'association espère récupérer les 15% de licenciés perdus la saison dernière. Le judo fait partie de ces sports de contact qui ont particulièrement souffert des restrictions sanitaires, de même que le jitsu. Au club Jitsu-self defense de La Glacerie, "on n'a pas fait d'entrainement quasiment depuis le début de la pandémie", rappelle Dylan, un membre qui tient le stand et constate que c'est "un peu calme".

Calme aussi du côté du club de gym de La Glacerie Soupl'in. Seulement, six nouvelles inscriptions pour la rentrée pour l'instant. "Mais on sent quand même que _les anciennes adhérentes ont hâte de reprendre pour sortir de leur contexte un peu morose_", relativise la présidente Nathalie Guérant, présidente. Toutefois, l'épidémie a aussi révélé des vocations. Le pingpong a le vent en poupe, tout comme le football. Alexandra est par exemple venue inscrire son fils, Aydan, 11 ans, au foot pour cette année. "C'est la crise sanitaire qui l'a démotivé, parce qu'il n'y avait plus de match de basket", explique la mère de famille.

L'impact du pass sanitaire, à double tranchant

Si les salles peuvent à nouveau être utilisées et les réflexes sanitaires sont bien ancrés, un nouveau frein aux inscriptions est cependant apparu pour les associations : l'obligation du pass sanitaire. "A partir du moment où l'élève a plus de douze ans, le pass sanitaire est obligatoire", indique Véronique Caen, trésorière de l'école de danse Petits Pas de La Glacerie. "Il y en a qui sont contre, donc ils ne vont pas revenir à cause de ça, s'inquiète-t-elle. Ce matin on a eu une maman qui veut attendre la fin du pass sanitaire pour s'inscrire."

Alini Khalid, président du Taekwondo Cherbourg club, constate lui aussi les renoncements de "près d'une dizaine de personnes" à s'inscrire à son club parce qu'ils refusent le pass sanitaire. Toutefois, l'association lancée septembre 2020, en pleine crise du covid, s'en sort plutôt bien, avec 35 dossiers d'inscription retirés sur sonstand.

Le pass sanitaire, ça ne pose pas de problème à Sarah venue s'inscrire à la Zumba. Au contraire, "je suis bien contente que ça recommence, parce qu'un an sans sport, ça commençait à être long", dit-elle. Pour Jérôme Jiot aussi, vice-président de l'association Baïla Salsa, c'est un soulagement : "L'année passée a été très difficile, parce qu'on fait de la danse en couple, donc c'est très rapproché. On a essayé de faire des cours en ligne, mais _avec le pass sanitaire, on va pouvoir recommencer les cours de danse de façon plus normale_".