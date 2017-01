VIDEO - Avant le Mondial à Paris, le hockey sur glace s'invite à la tour Eiffel

En mai 2017, Paris organise, avec Cologne, le Championnat du monde de hockey sur glace. Pour faire connaître la discipline et attirer de nouveaux supporters, la fédération propose jusqu'au 19 février des sessions hockey... à la tour Eiffel.

C'est tout un symbole pour la fédération française de hockey sur glace : cet hiver, la patinoire de la tour Eiffel est une véritable patinoire de hockey. Depuis la mi-décembre et jusqu'au 19 février, des sessions hockey sont organisées deux fois par semaine sur la glace de l'emblématique monument parisien, à 57 mètres de hauteur, à l'occasion du Championnat du monde de hockey sur glace, organisé à Paris et à Cologne (Allemagne), du 5 au 21 mai 2017.

L'objectif est de faire découvrir cette discipline au grand public, afin de remplir au maximum l'AccorHotels Arena, qui accueillera les 30 matches du Mondial de hockey sur glace programmés à Paris (les 34 autres rencontres se disputeront à Cologne, ville co-organisatrice de la compétition). Les entraîneurs de différents clubs sont présents le mercredi et le samedi après-midi au premier étage de la tour Eiffel pour initier les visiteurs qui le souhaitent aux techniques de patinage, au maniement de la crosse et aux règles d'arbitrage du hockey sur glace.

Le plus grand événement de sports d'hiver après les Jeux olympiques

Certains joueurs actuels de l'équipe de France ont pu tester cette patinoire insolite mercredi 18 janvier. Un moment dont Sacha Treille se souviendra forcément : "C'est assez exceptionnel de se retrouver, déjà pour ma part sur la tour Eiffel pour la première fois, mais en plus d'être sur une patinoire, c'est un sentiment agréable". Le joueur des Dragons de Rouen ne cache pas son impatience d'être au mois de mai pour participer aux Mondiaux à domicile : "Quand j'étais petit, imaginer un championnat du monde en France c'était même pas dans mes rêves parce que ça semblait tellement improbable[...] à quelques mois de cet événement; j'en parle avec des frissons".

Sacha Treille espère que l'AccorHotels Arena sera bien remplie pour les matches de l'équipe de France, pour se sentir "poussé" pas le public, et aller au moins jusqu'en quarts de finale. Mais au mois de mai, des supporters du Canada, de la République tchèque, la Norvège, la Suisse, la Finlande, la Biélorussie et la Slovénie envahiront aussi Paris, où toutes ces nations s'affronteront lors du tour préliminaire. Le public, français et étranger, sera nombreux à Paris, promet Luc Tardif, le président de la fédération française de hockey sur glace : "Les Mondiaux de hockey sur glace c'est le deuxième plus grand événement de sports d'hiver après les Jeux olympiques d'hiver, c'est un milliard de spectateurs, c'est vraiment énorme". Pour ces Mondiaux à Paris et Cologne, entre 600.000 et 700.000 visiteurs sont attendus.

INFO PRATIQUE - Sessions hockey sur glace à la tour Eiffel : les mercredis et samedis, de 14h à 16h, jusqu'au 19 février.