Avec l'inflation, certains clubs sportifs obligés d'augmenter le prix des licences en Lorraine

Les augmentations restent souvent limitées à quelques euros. Mais les clubs n'ont malheureusement pas eu le choix d'augmenter le prix de la licence en Lorraine, contraints par l'inflation et l'augmentation de nombreuses charges. "On essaye d'être au plus juste", explique René Girardin, président du club de foot du COS Villers, 350 licenciés au compteur.

Des charges en augmentation

L'an dernier, le tarif du foot réduit, notamment chez les catégories les plus jeunes, était de 120 euros l'année, accompagnés de tout l'équipement complet. Cette saison, il faudra débourser 130 euros et l'équipement ne sera plus composé que du short et des chaussettes. "On aurait pu augmenter de 20 euros pour être confortable", mais il ne fallait pas non plus trop alourdir la facture pour les familles.

Si René Girardin a été contraint à ces quelques ajustements, c'est aussi parce qu'il a recruté du personnel. Cette année, le club comptera 2 salariés en CDI avec des salaires revus à la hausse comme dans de nombreuses entreprises. "L'exigence des parents dans la qualité de l'encadrement fait qu'on s'est tourné vers ce choix." En plus des CDI, il faut également défrayer la cinquantaine de bénévoles lors de leurs déplacements. En quelques années, à cause du prix de l'essence, les remboursements sont passés de 20 centimes du kilomètres, à 34 centimes.

Communiquer sur la hausse du prix

Dans les Vosges, l'Effort basket Mirecourt a lui aussi dû augmenter légèrement le prix de la licence, à hauteur de 5 euros. "Mais on a choisi de bien communiquer aux familles où va cette somme pour rappeler également qu'il existe quelques aides", confie Florent Reinbold, le président. "On ne peut pas non plus trop augmenter, on se trouve dans une zone plutôt rurale." Une stratégie payante pour l'heure puisque la barre des 150 licenciés atteinte l'an dernier pourrait être battue cette année.