Avignon : une journée "100% femmes" pour promouvoir la place des femmes dans le sport

Une journée "100% femmes" était organisée ce samedi par le CDOS 84, Comité Départemental Olympique et Sportif, de 13 à 17h sur l'ile de la Barthelasse à Avignon. Le but de cette journée c'est de promouvoir la place des femmes dans le sport, les inciter à faire une activité physique et à se licencier dans des club. Pour l'occasion, des tables rondes étaient organisées, sur des thématiques comme la place des femmes dans l'arbitrage sportif ou "le sport santé". Différentes initiations sportives étaient aussi proposées, avec 8 ateliers (volley-ball, haltérophilie, tennis de table...) pour "permettre aux femmes de découvrir des pratiques".

Myriam Pastorino, est à l'initiative de cette journée, et élue au CDOS, en charge de la thématique sport éducation et citoyenneté, le but de cette journée pour elle, c'est aussi d'en finir avec les idées reçues liées au genre et à la pratique d'un sport. "Aujourd'hui on a relevé le fait que des familles ne mettent pas des jeunes femmes à l'haltérophilie sous prétexte que c'est un sport d'hommes, ou alors n'inscrivent pas des jeunes garçons à la gymnastique de peur d'atteindre leur sexualité. Tout ça, ce sont des choses que l'on veut casser, parce que le sport est ouvert à tous, peu importe la discipline."

Plusieurs pistes de réflexion pour attirer les femmes

En discutant avec plusieurs femmes, elle a essayé de référencer quels pouvaient être les freins pour elles à la pratique d'une activité sportive. "Il y a des problèmes de lassitude, d'accès aux structures, d'équipement aussi car certaines compétitions se font sans toilettes pour les femmes, donc on va travailler sur tout ça pour que l'offre du département soit assez hétérogène dans toutes les disciplines, pour répondre à toutes les attentes de toutes les femmes. Josselin Dalmau*,* agent de développement au comité départemental olympique et sportif a quelques pistes pour attirer davantage de femmes. "Un phénomène que j'ai constaté c'est que quand une femme prend la direction d'un club ou d'un comité, le nombre de femmes qui s'inscrivent dans ces club augmentent radicalement." Des pistes de réflexion indispensables, car d'ici 2024, la parité va être obligatoire pour les comités départementaux et en 2028 dans les instances dirigeantes des club.