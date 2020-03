Aviron |Coronavirus| Pierre Houin : «je relativise avec ce qu’il se passe en ce moment»

Confinement oblige, l’avironneur Pierre Houin tue le temps en s’entraînant pour être au point lors des compétitions à venir. L’objectif principal est une qualification pour les JO de Tokyo qui viennent d’être reportés en juillet 2021 en raison de la crise sanitaire : «Il était logique de prendre cette décision pour respecter l’éthique sportive et sanitaire. Sur le plan personnel, ce report est une bonne chose car avec mes coéquipiers, Hugo Beurey et Ferdinand Ludwig, nous avons encore besoin de temps pour travailler notre symbiose », explique Pierre Houin.

Plus d'heures d'entraînements

En attendant de retrouver un travail collectif, le Toulois devenu champion du monde indoor d’aviron en février dernier à Paris s’entraîne chez lui. Ses journées sont rythmées par du vélo, de la musculation et de l’ergomètre : «Paradoxalement, ce confinement vous fait augmenter le volume de travail », lâche Pierre Houin. Après la retraite de son coéquipier Jérémy Azou en 2017, avec qui il a tout gagné, l’athlète lorrain a vécu des moments de doutes qui semblent derrière lui : «le coup de blues est passé et avec les moments que nous traversons il serait malvenu de se plaindre. Je relativise en me disant que ce n’est que du sport », révèle Pierre Houin.

Une analyse lucide qui n’altère en rien la motivation du Lorrain mobilisé plus que jamais malgré le peu de visibilité pour la suite : «Pour l’instant, nous ne savons pas quand les compétitions reprendront. Les sélections nationales qui devaient avoir lieu ces prochains jours sont annulées tout comme la régate de Coupe du monde à Varese fin avril en Italie et celle qualificative pour Tokyo prévue à Lucerne en Suisse fin mai vraisemblablement reportée à l’année prochaine. Ces délais supplémentaires doivent nous faire prendre conscience que c’est la dernière chance pour espérer disputer les JO». Le temps pourrait être le meilleur atout pour Pierre Houin.