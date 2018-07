Grenoble, France

Les rameurs de l'Aviron Grenoblois ont troqué leurs bateaux contre des canoës, ce mercredi matin. "Soyez tolérants, notre spécialité c'est l'aviron, pas le canoë", plaisante Léa Duret, 24 ans, championne de France en deux sans barreuse 2017. Édouard Jonville, 27 ans, rameur de l’Équipe de France d'aviron, monte à l'arrière d'une embarcation à deux places. Eric Piolle, maire de Grenoble, monte à l'avant. Les autres canoës sont occupés par les collaborateurs du maire, deux fondateurs d'un escape-game, un propriétaire de salle de sport à Échirolles et Noémie Kober, 24 ans, également en Équipe de France. C'est parti pour une descente de l'Isère, depuis l'Île Verte jusqu'au pont d'Oxford !

Eric Piolle n'a pas hésiter à mouiller le maillot. - Sylvain Frappat - Ville de Grenoble

L'occasion pour chacun d'échanger hors des cadres institutionnels. Pour les sportifs, c'est un dernier moment de détente avant d'aborder le championnat européen d'aviron, à Glasgow (Écosse) du 2 au 5 août.

Édouard Jonville et ses trois coéquipiers représenteront la France en quatre de pointe. "L'an dernier, on avait terminé 4èmes, confie le rameur. On a des bateaux très forts devant nous. On sait qu'on peut rester accrochés à côté d'eux une bonne moitié de la course, donc on espère que ca puisse nous emmener au podium à l'arrivée." Qui craint-il ? "Le retour des Italiens. Les Allemands sont très forts aussi."

Noémie Kober, à l'arrière du premier canoë, donne le rythme. - Sylvain Frappat - Ville de Grenoble

A cette même question, Noémie Kober craint "tout le monde !". En quatre en couple, Noémie et ses coéquipières visent la finale, soit figurer dans les six premières. Mais elle pense déjà à d'autres échéances : "On travaille le quatre en couple pour pouvoir en qualifier un aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Les qualifications se font un an avant, donc aux Mondiaux 2019. Ça arrive super vite. Donc on travaille, travaille, travaille pour qualifier un bateau aux Jeux."

Laura Tarantola, 24 ans, se rendra également à Glasgow, mais ce mercredi elle n'a pas pu faire la descente de l'Isère. Pour cause de soutenance permettant de valider son année d'études !

Avant de rejoindre l’Écosse, Édouard, Noémie et Laura s'entraîneront dès ce jeudi sur la base nautique de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), futur site olympique pour les épreuves de kayak, canoë et d'aviron pour les Jeux Olympiques de 2024.