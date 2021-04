Aviron : deux adolescents lorrains rament pendant 24h et battent un record de France

Après 24h d'effort, Pierre-Marie et Quentin deux licenciés du club nautique de Liverdun en Meurthe-et-Moselle viennent de battre le record de France de la distance parcourue en 24h sur un ergomètre. Résultat : plus de 297km à eux deux !

"Je suis rincé", mais heureux ! Quentin Georges et Pierre-Marie Riegel ont parcouru plus de 297km en 24h sur un érgomètre, un aviron d'intérieur, et en dormant très peu. Et ils viennent même de battre le record de France !

Une performance réalisée entre mercredi et jeudi pour laquelle les deux jeunes athlètes du club nautique de Liverdun, entre Nancy et Pont-à-Mousson se sont entraînés pendant 2 mois.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une très belle performance où Quentin Georges et Pierre-Marie Riegel ont puisé dans leurs réserves. "Je suis fier, explique Quentin Georges, mais j'ai encore du mal à réaliser, j'ai beaucoup donné"

Pour atteindre ce fou record, les deux Meurthe-et-mosellans se sont relayés à tour de rôle, toutes les 45 minutes puis tous les quarts d'heure entre mercredi à 10h et jeudi, 24 heures plus tard.

"A chaque pause on s'est hydraté et ça nous a permis de récupérer. Mais pour dormir c'était très compliqué, on ne pouvait que somnoler puisqu'il fallait prendre le relais tous les 45 minutes" explique Pierre-Marie Riegel. Place désormais à la récupération ... et au repos.