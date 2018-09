Mathieu Androdias (premier plan) et Hugo Boucheron, champions d'Europe à Glasgow, avant de décrocher le sacre mondial un mois plus tard

Bayonne, France

Le club de l'Aviron Bayonnais est passé des eaux de la Nive aux nuages de la félicité ce week-end. "Deux titres mondiaux au club c'est du jamais vu" exulte le Président du club omnisport Laurent Irazusta, lui-même double vice-champion du monde d'aviron (1990 et 1991).

On ne réalise pas

Après Perle Bouge, multi médaillée sur la scène internationale, enfin en or vendredi aux championnats du Monde à Plovdiv, c'est Matthieu Androdias qui a décroché le sacre mondial ce dimanche 16 septembre sur le bassin bulgare.

Le rameur rochelais, formé en Gironde à Sainte Foy la Grande, et licencié depuis plusieurs saisons à l'Aviron Bayonnais, n'en revient toujours pas ce dimanche soir, quelques heures après sa victoire sans appel dans la discipline du deux de couple (2 rameurs avec chacun 2 rames) associé à Hugo Boucheron.

"On a pris plus de baffes que de médailles"

"Pas du tout, c'est même l'inverse, on est déjà dans la critique de la course (...) pour voir où était nos marges de progression." Et l'étudiant ingénieur à l'INSA de Toulouse d'ajouter : "je réalise au travers des mots de mes proches."

Mais Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, souvent décriés, auxquels on reprochait notamment de passer à travers leurs finales, mesurent le chemin parcouru et la force de ce titre mondial conquis après le sacre européen début août à Glasgow. "L'histoire de notre association et _mon histoire personnelle dans l'aviron se sont construits dans l'adversité_, reconnait Matthieu. On a pris plus de baffes que de médailles, on a persévéré (...) cette victoire vient donner du sens à tout cet investissement."

Tokyo en ligne de mire

Mais le duo est déjà projeté vers le futur. Pour eux, ce titre mondial n'est qu'une étape, un pas vers l'est et l'horizon 2020. En ligne de mire, évidemment, les Jeux Olympiques de Tokyo.

Un objectif auquel doit également penser Perle Bouge. L'athlète handisport, qui pratique plusieurs disciplines, a bien failli arrêter l'aviron. Elle y a sérieusement pensé il y a deux ans, quand Stéphane Tardieu avec lequel elle a remporté deux médailles paralympiques (argent en 2012, bronze en 2016) et 5 mondiales, a raccroché les rames.

Mais la Rennaise, multiple championne de France en skiff (solo) a finalement décidé de franchir le cap et de ramer seule. Un choix payant puisque vendredi 14 septembre, elle a enfin décroché, à 40 ans, la médaille d'or qui lui échappait. L'or mondial après avoir battu le record du monde en série ! La victoire de la persévérance et du courage.