Grenoble, France

Près de 8 minutes de course, et à l’arrivée, seulement deux dixièmes de seconde d’écart, le titre mondial s’est joué à très peu de chose vendredi midi sur le plan d’eau de Plovdiv en Bulgarie, un petit rien qui a basculé en faveur de Laura Tarantola. « Quand j’ai vu qu’à la moitié de la course j’étais première je me suis dit celle-là elle est pour moi, j’ai tout donné mais il ne fallait pas que ça dure plus longtemps ! » raconte la Grenobloise, aux anges.

👏🇫🇷🥇 La Française Laura Tarantola est championne du monde d'aviron ! Elle a remporté l'épreuve du skiff poids légers à Plovdiv en Bulgarie. #lequipeAVIRONpic.twitter.com/U5ONhxnWrp — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) September 14, 2018

« La Marseillaise ? Je vais l’avoir dans ma tête toute ma vie !!! » Laura Tarantola

Après sa médaille d’argent aux championnats d’Europe cet été à Glasgow, la voilà maintenant en or, avec ce titre de championne du monde « C’est assez incroyable, pour l’instant je n’arrive pas du tout à réaliser ». Surtout que Laura Tarantola ne devait pas faire la saison en Skiff. Elle était prévue en double, mais sa coéquipière Claire Bové ayant des soucis de santé, elle a basculé en individuel avec à la clef donc une première marseillaise « C’est la première fois que je la fais résonner, j’ai essayé de profiter à fond de ce moment car je savais que ça allait passer super vite, et c’est le cas, mais je vais l’avoir dans ma tête toute ma vie, c’est incroyable ».