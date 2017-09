Aviron : le Bergeracois Stany Delayre champion du monde avec l'équipe de France

De retour sur le podium. Le Bergeracois Stany Delayre a décroché une médaille d'or ce vendredi soir en Floride lors des championnats du monde d'aviron. Il participait à la finale du quatre de couple poids léger avec l'équipe de France.

Deux ans qu'on ne l'avais pas revu sur un podium. Ce vendredi 29 septembre, le Bergeracois Stany Delayre a décroché une médaille d'or en équipe aux championnats du monde d'aviron qui se déroulent en ce moment en Floride. Il participait à la finale du quatre de couple poids-léger avec François Teroin, Damien Piqueras et Maxime Demontfaucon.

Si le bateau français a d'abord pris la tête de la course, il a rapidement été rattrapé par l'équipage grec. Troisièmes à 500 mètres de l'arrivée, les Français ont repris du poil de la bête en fin de course pour finalement passer devant les britanniques et les grecs et décrocher leur titre mondial. Une victoire suivie et applaudie par les camarades de Stany Delayre depuis le centre d'entraînement du Stade-Nautique de Bergerac.