Aviron : le champion olympique toulois Pierre Houin ne défendra pas son titre à Tokyo

Le Toulois Pierre Houin ne défendra pas son titre olympique acquis en 2016 à Rio, en aviron, à bord du deux de couple poids légers. Le Lorrain, pensionnaire du pôle France de Nancy, n'a pas été retenu pour participer à la dernière régate de qualification olympique à Lucerne, en Suisse, du 15 au 17 mai. C'est la paire constituée du Nancéien Hugo Beurey et de Victor Marcelot (Saintes) qui tentera de valider le ticket pour Tokyo cet été. Décision prise après la Coupe du Monde du week-end dernier à Zagreb, en Croatie. Pierre Houin associé à Ferdinand Ludwig avait pris la dernière place de la finale, derrière l'autre bateau tricolore.

Plusieurs associations tentées

Depuis le départ à la retraite de Jérémie Azou, le partenaire de Pierre Houin, en 2017, la France n'a jamais réussi à être performante au très haut niveau malgré plusieurs changements d'équipiers pour Pierre Houin. Une annonce vécue comme un soulagement pour Pierre Houin :

"Je ne peux que constater que c'est du soulagement. Cela fait des années que le projet du double poids légers me hante, me donne l'impression que l'étau se resserre année après année, que la pression ne retombe jamais vraiment. C'est compliqué. Il faut garder à l'esprit que l'aviron est parfois injuste et très souvent ingrat. Tout le monde peut s'investir au maximum, il y aura forcément des déçus. J'ai été du bon côté pendant un temps."

"Il vient de vivre trois années difficiles"

Tout aura été essayé ou presque pour construire autour de Pierre Houin un nouvel équipage capable de rester au plus haut niveau. Sans succès. D'autant plus rageant que le champion olympique en titre n'a jamais rien lâché, confie Sébastien Bel, le coordinateur du pôle France aviron de Nancy où s'entraîne Pierre Houin :

"Il vient de vivre trois années difficiles. C'es très difficile de passer du statut du rameur qui gagne absolument tout à celui qui, avec ses collègues, effectivement ne performe plus comme avant. Il s'est beaucoup accroché, il a fait preuve d'une force mentale assez énorme jusqu'au bout."

Pierre Houin qui ne met pas un terme à sa saison pour autant. Il sera aligné en solo, en skiff poids légers lors de la Coupe du monde de Lucerne en Suisse du 21 au 23 mai. Avant de faire le point sur la suite de sa carrière.