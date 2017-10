Aviron : le partenaire du toulois Pierre Houin, Jérémie Azou, prend sa retraite

L'histoire entre Jérémie Azou et le toulois Pierre Houin s'arrête. Le premier a annoncé ce samedi 21 octobre sa retraite internationale au terme d'une année marquée par triplé historique : titres olympique, mondial et européen. Une nouvelle ère débute pour le rameur lorrain.

Pierre Houin ne battra donc jamais son idole. A 28 ans, le rameur avignonais Jérémie Azou a décidé de prendre sa retraite ce samedi 21 octobre après avoir gagné tout ce qu'il était possible de gagner : médailles d'or aux Jeux Olympiques, aux Mondiaux et aux championnats d'Europe. Un palmarès obtenu notamment avec le Toulois Pierre Houin qui rêvait de ramer aux côtés d'Azou dans sa jeunesse.

A 23 ans, Pierre Houin devient le "patron" du deux de couple poids légers et va devoir travailler avec un nouveau partenaire. Ce choix de Jérémie Azou, Pierre Houin le comprend, le respecte avec une toute petite pointe de déception :

Je suis persuadé qu'il fait le bon choix, au bon moment. Alors, il y a une seule pointe de déception de ma part, c'est que je ne serai plus jamais confronté à lui et parce que j'aurais aimé le battre un jour. Mais on ne va pas lui demander de continuer pour ça. Au delà de ça, je ne suis pas déçu, on est tous un peu tristes mais ça va nous amener vers de nouveaux horizons, j'espère, tout aussi radieux."