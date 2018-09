Nancy, France

Pierre Houin remet son titre en jeu aux championnats du monde d'aviron à Plovdiv en Bulgarie. Coup d'envoi des qualifications du deux de couple poids légers ce dimanche. Finale prévue samedi 15 septembre. Le champion olympique toulois sera associé à Thomas Baroukh comme depuis le début de la saison. Une saison de transition.

Objectif : finale

Depuis la retraite de Jérémy Azou, l'ex-coéquipier de Pierre Houin, le bateau français a reculé dans la hiérarchie. Seule une finale de Coupe du monde cette année. Pierre Houin espère une qualification en finale (les six meilleurs bateaux seront qualifiés) et confie que la situation n'est pas forcément facile à vivre :

"Quand on gagne absolument tout sur trois saisons entières, qu'on ne perd pas une seule course et qu'on se retrouve à la bataille pour rentrer en finale, c'est vrai que ça change. Mais il n'existe aucun mal qui ne produise son bien. On doit passer par là, on le sait."

Ne pas douter

L'équipage français n'a pas trouvé, jusqu'ici, son rythme de croisière. Pierre Houin et Thomas Baroukh ont même changé de place dans le bateau en cours de saison pour tenter de trouver une alchimie. Le duo s'était préparé à cette saison difficile, il ne faut pas douter pour Pierre Houin :

"Le plus dur, c'est de garder confiance en soi, de ne pas tout remettre en question. Je m'entraîne de la même façon, je suis le même programme que ces dernières années, qui a largement fait ses preuves [...]Si on avait continué à tout gagner en changeant de coéquipier, cela aurait été injuste pour les autres et cela aurait été trop facile."

Pierre Houin convaincu que les difficultés de cette saison 2018 finiront par payer avec comme objectif un deuxième titre olympique dans deux ans à Tokyo.