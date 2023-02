Badminton : Aire-sur-la-Lys et le Volant Airois accueillent l'élite européenne

L'organisation de cette compétition européenne est une magnifique récompense pour Frédéric Ducrot, le président du Volant Airois, qui a créé le club en 1991. Grand fan de basket, ce professeur de sport a découvert sur le tard cette discipline. Aujourd'hui il a fait de son club, l'un des meilleurs du pays. Le Volant Airois est membre du Top 12 et rêve en fin de saison de décrocher le premier billet européen de son histoire.

Frédéric Ducrot raconte comment il est a découvert totalement par hasard une discipline qui a changé sa vie : "Il y a 30 ans ici, il n’y avait rien ici. J’ai découvert le badminton par hasard, les élèves m’ont appris les règles. Quelques temps après, j’ai invité des amis pour un barbecue et on a décidé de créer un club. Cet Euro pour moi c’est un aboutissement."

Le Volant Airois en 5 chiffres

Le club crée son école de Badminton en 1995 Le complexe sportif régional a été inauguré en 2011 Le Volant Airois accède à l'élite française, le Top 12, en 2015 en 2020, 1ère médaille pour un joueur formé au club lors des "France Elite" en 2022, record de licenciés avec 526 inscrits au club

L'euro mixte par équipe, comment ça fonctionne?

8 équipes nationales participent à cet Euro : L'Allemagne, l'Angleterre, la Bulgarie, le Danemark, l'Écosse, la France, les Pays-Bas et l'Ukraine. Les équipes sont réparties en 2 poules de 4. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finale. La France affrontera mardi mercredi et jeudi, les autres équipes de son groupe : Les Pays-bas, la Bulgarie et l'Allemagne. Les rencontres des Bleus se disputent entre 16h et 21H.

Comment se procurer des billets ?

Vous pouvez vous rendre sur place et acheter des billets au guichet. Ou vous connecter sur la page facebook du Volant Airois ou sur le site internet de la fédération française de badminton . Suivre les Bleus par exemple ce mardi vous coûtera 10 euros par personne.