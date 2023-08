Badminton - Alex Lanier : "le rêve de participer aux J.O et de performer. L'un ne va pas sans l'autre"

A 340 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, Alex Lanier poursuit ses entraînements à l'INSEP afin de parfaire sa condition et d'aller chercher son ticket en simple en Badminton. Sa semaine type ? : "Je dirai environ 21 heures de Bad à peu près et environ 3 à 4 heures de physique. Et après on vient rajouter soit un peu de prépa mentale et un peu de ce que l'on appelle de la mobilité, ce qui nous permet de rester un peu vivant sur le terrain (rire)."

ⓘ Publicité

Depuis mai dernier, la course à la qualification pour les J.O est lancée et pas plus d'une quarantaine de sésames seront distribués en simple. "Ce n'est pas facile d'être constant toute l'année. Les tournois sont à peu près toutes les deux semaines donc c'est vraiment intensif donc il faut vraiment essayer en plus de performer de rester en bonne santé."

En juin dernier, son corps a d'ailleurs dit stop. "Je me suis fait une fracture de la vertèbre L2, une fracture de fatigue on va dire. L'année dernière, j'étais encore étudiant et j'avais encore le bac et plus on monte de niveau au Bad au classement mondial et plus le rythme et les demandes intensives étaient élevées. Et je n'avais pas forcément plus de temps pour récupérer parce que j'était obligé d'aller à l'école. Mon corps au bout d'un moment a un peu lâché on va dire."

Sa blessure lui a fait prendre du retard dans la course aux qualifications. A 18 ans dont 15 à jouer au Badminton, Alex Lanier a évidemment pour but de participer aux JO mais pour y performer. "Honnêtement, juste participer aux Jeux Olympique est déjà beau. Après il y a participer et performer. Si je me qualifie, c'est avant tout pour performer. Je n'ai pas trop comme rêve de me qualifier aux JO pour me qualifier aux JO. Ce serait surtout un rêve de participer et de performer en fait. Cela ne va pas l'un sans l'autre."