"Ça reste un de mes plus grands souvenirs". En février 2016, l'équipe de France bouscule la hiérarchie, sort l'Angleterre, avant d'échouer en finale face aux intouchables Danois. A ce jour l'unique médaille tricolore dans cette épreuve créée en 2006.

Pour leur retour à Kazan, Lucas Claerbout et ses coéquipiers rêvent de refaire le coup. "J'espère que ça va être la même chose, avoue le Girondin, même si ça va être difficile puisqu'on n'est pas tête de série. Mais on a quand même nos chances de défendre cette médaille."

Le joueur de l'US Talence est en confiance après un début 2018 très réussi. - @BadmintonPhoto

Premier objectif, sortir en tête d'une poule où il faudra affronter l'Ukraine, l'Autriche et la Lituanie. Puis espérer éviter de tomber sur l'Angleterre et le Danemark en quart de finale.

Profiter de la confiance

Le badiste de l'US Talence aborde cette compétition avec appétit, dix jours après avoir enfin coiffé la couronne nationale à Voiron. "_Je ne pense pas que ça change mon statut en équipe de France où on a un niveau homogène au niveau des simples, tempère-t-il. C'était un objectif personnel parce que j'avais touché le titre du bout des doigts avec trois finales perdues (ndlr : en 2014, 12016, 2017). Après, ça peut être un déclic. En tous cas je surfe sur cette confiance. Et il en faudra pour se donner à 100% pour les potes sur le terrain._"

Lucas Claerbout est pour l'instant 72ème au classement mondial. - @BadmintonPhoto

A 25 ans, Lucas Claerbout espère pouvoir capitaliser sur ses dix-sept années de badminton. "Je commence à avoir un peu touché à tout. J'ai plus de maturité et d'expérience. Il me reste beaucoup de travail mais j'espère avoir les plus belles années devant moi."

Les Mondiaux de Nankin dans le viseur

L'année 2018, débutée par un titre national et une victoire en Estonie, devrait permettre d'en savoir plus sur la capacité, notamment mentale, du 72ème joueur mondial à passer un cap. Car après la compétition par équipes, se profilent le championnat d'Europe individuel à Huelva (24-29 avril) puis les Mondiaux de Nankin cet été (30 juillet au 5 août).

"C'est vrai qu'une première participation aux championnats du monde, ce serait vraiment un aboutissement. On va déjà se concentrer sur les compétitions qui arrivent mais, au fond de moi, j'ai cet objectif."

Lucas Claerbout : "Cet objectif au fond de moi" Copier

Il lui faudra pour cela passer devant un des deux compatriotes (Brice Leverdez, 24ème, ou Lucas Corvée, 59ème) qui le devancent au "ranking".