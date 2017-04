Badminton : le Talençais Lucas Claerbout en lice aux championnats d'Europe

Lucas Claerbout, pensionnaire de l'US Talence, dispute les championnats d'Europe de badminton qui débutent aujourd'hui au Danemark. La compétition qu'il attend depuis le début de la saison.

En badminton les tournois sont nombreux toute l'année et les joueurs se croisent souvent, Lucas Claerbout sait donc à quoi s'attendre à l'entame de ces championnats d'Europe : "Toute la saison j'ai pu me jauger par rapport à la concurrence, aux meilleurs européens, j'en ai déjà rencontré pas mal. Donc cette compétition là c'est vraiment l'objectif de la saison, qui peut me permettre de faire un gros résultat".

Finaliste des championnats de France ces deux dernières années, Lucas Claerbout devra se défaire d'un Écossais au premier tour avant peut-être de croiser la route de la tête de série n°2 pour son deuxième match : "ça sera le match important, c'est là qu'il faudra être au rendez-vous".

L'US Talence bien représentée

Né à Bordeaux, Lucas Claerbout est attaché au club de Talence où il a grandi et appris le badminton : "Mon principal avantage a été de pouvoir progresser dans un club que je connais bien, où les gans m'ont aidé et continuent à me suivre. Aujourd'hui mon père est président, mon frère entraîneur et aussi capitaine de l'équipe 1, ma mère n'est pas au club mais suit aussi tout ça de près ! C'est vrai que c'est vraiment la famille et c'est même plus que ça parce que tous les gens présents je les connais très bien**.**"

En plus de Lucas Claerbout qui défendra ses chances dans le tableau simple messieurs, un deuxième badiste de l'US Talence, Jordan Corvée, sera présent à ses championnats d'Europe, engagé en double mixte.