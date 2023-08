Badminton - Lucas Corvée met les bouchées doubles pour viser les Jeux Olympiques de Paris 2024

Cela fait maintenant près de deux ans que Lucas Corvée a basculé du simple au double en Badminton. "Dans les catégories jeunes, je faisais les deux explique le double champion de France en individuel (2016 et 2017). En passant sénior, il a fallu que j'en abandonne un pour me spécialiser. J'ai eu une carrière en simple jusqu'à mes 28 ans et j'ai toujours voulu dans ma carrière switcher et essayer d'avoir une carrière dans l'autre catégorie. Le COVID et le confinement ont un peu accélérer le processus. Il y avait très peu de compétition à cette période, ce qui m'a permis de réorienter mes entraînements. Et avec les Jeux de Paris 2024 qui arrivaient, c'était aussi un moyen de commencer les doubles hommes trois ans avant les JO et avoir une chance de me qualifier."

"C'est le même sport mais les qualités et les entraînements sont différents"

Passer du simple au double a demandé à Lucas Corvée de réadapter son jeu et ses entraînements. "C'est le même sport mais les qualités et les entraînements sont différents. On va passer d'un grand terrain à un terrain plus réduit. Il y a plus de vitesse et d'échanges un peu court. C'est un petit peu plus intense. On travaille de manière très différente. J'ai eu beaucoup de travail de remise à niveau. Et il faut travailler aussi beaucoup avec son partenaire pour mettre des automatismes en place, ce qu'il n'y a pas besoin de faire en simple." Ce dernier point est peut-être le plus difficile, Lucas Corvée s'entraîne à L'Insep quand son partenaire de double Ronan Labar a regagné le Sud.

En participant aux championnat du Monde à Copenhague à partir de ce lundi, Lucas Corvée et son partenaire de double vont tenter de marquer des points. Le processus de sélection pour gagner son ticket pour les JO est assez restrictif. "Les quotas mondiaux sont un peu différents. En Simple, il va y avoir une quarantaine de joueurs dans le tableau. En double, il n'y aura que seize paires. Et sur ces seize paires, il y a des quotas continentaux. Du coup, cela laisse pour les Asiatiques et les Européens douze à treize places. Le but est d'en faire partie et ce n'est pas chose aisée (sourire)."

L'entrée en lice du duo Lucas Corvée - Ronan Labar sera périlleux. Ils affronteront la paire malaisienne Wei Chong MAN et Kai Wun TEE , un duo qui les a battus lors de leurs deux précédentes confrontations.