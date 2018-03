Saint-Étienne-de-Baïgorry, France

Dans le monde du trail running, c'est un test très attendu à chaque début de saison par les marques, les magasins mais aussi les passionnés de courses. La 8ème édition du Big Test Shoes Trail a pris ses quartiers à Saint-Etienne-de-Baigorry et ses alentours, connus pour le fameux Euskal Trail qui attire chaque plus de 3000 coureurs en mai.

Leur mission : tester 80 paires de chaussures différentes © Radio France - Andde Irosbehere

Durant quatre jours, un panel de 13 testeurs, 8 hommes et 5 femmes, parcourent plusieurs circuits autour du village, et doivent tester 80 nouvelles paires de chaussures, dont certaines ne sont pas encore commercialisées. Au total 20 marques sont représentées, avec 4 modèles pour chacune d'entre elles.

Les testeurs évaluent, notent les chaussures en les comparant © Radio France - Andde Irosbehere

Protection du pied, tenue, adhérence... Plusieurs critères sont évalués, et les résultats seront ensuite rendus publics début avril par le magazine Trails Endurance Mag, considéré comme une référence.

Les résultats seront publiés en avril sur cette revue spécialisée © Radio France - Andde Irosbehere

Ces dernières années, on assiste à un engouement pour les courses et les trails en montagne. Le marché de la chaussure de running est devenu juteux, et les produits de plus en plus sophistiqués.

Une vitrine pour la station de trail de Baigorry

Mais l'accueil de ces quatre journées de test est aussi l'assurance d'un coup de projecteur... Depuis 2 ans, la vallée de Baigorry est labellisée "station de trail". Ce animateurs veulent en faire un vrai atout touristique, et attirer des traileurs toute l'année sur des circuits désormais balisés et qui s'étendent sur quatre communes, (Baigorry, Banca, les Aldudes et Urepel).