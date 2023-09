Ballon d'Alsace : un parapentiste atterrit d'urgence sur la route

Un homme de 66 ans a été victime d'un accident de parapente ce dimanche après-midi au Ballon d'Alsace. Originaire du Haut-Rhin, le parapentiste, qui avait décollé du sommet vosgien, aurait été pris par des rafales de vent au moment de sa descente. Selon les gendarmes, il se serait retrouvé pris dans les arbres, et aurait finalement chuté d'environ trois mètres sur le sol, et plus précisément sur la route départementale 465, à hauteur de la commune de Lepuy.

Pris dans des rafales de vent

Un atterrissage d'urgence qui laisse la victime avec des douleurs au dos, le parapentiste a été transporté à l'hôpital de Mulhouse.