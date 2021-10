Environ 250 nageurs de toute la France sont attendus au centre aquatique de Balsan'éo les 6 et è novembre. Un meeting qualificatif pour les championnats de France.

Meeting national de natation à Balsan'éo les 6 et 7 novembre

Le tout nouveau centre aquatique Balsan'éo de Châteauroux Métropole sera le cadre le week-end des 6 et 7 novembre, d'un premier meeting national de natation. Organisé par le Nautic Club de Châteauroux, il rassemblera environ 250 nageurs, venant de plusieurs clubs en France. Un meeting qualificatif pour les championnats de France Jeunes, N2 et Élite. Les séries auront lieu le matin et les finales l'après midi. C'est une première pour Châteauroux, qui avant la construction du centre Balsan'éo ne pouvait accueillir ce type d'épreuves.

Un week-end de natation marqué également par la présence exceptionnelle de Jérémy Stravius, multiple Champion Olympique et Champion du Monde de natation.