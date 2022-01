Barentin : le hockey sur gazon "un sport fédérateur et familial"

La ville de Barentin (Seine-Maritime) vit au rythme des matchs de hockey sur gazon ce week-end. Le troisième et dernier tournoi de nationale 1 avec les enjeux de montée et de descente. Ce samedi, la salle Pierre de Coubertin était pleine à craquer. Et pourtant le hockey sur gazon a encore du chemin à parcourir avant d'être connu aux yeux de tous.

Un sport fédérateur

"C'est un sport collectif, ça va très très vite, c'est très physique", décrit Maxime, un Barentinois. "Après, Barentin c'est un très bon niveau et quand on joue à des niveaux importants, c'est plaisant à regarder", ajoute-t-il. Le hockey sur gazon est l'un des plus anciens sports de balle avec crosse.

Le sport se joue à six contre six. "Pour marquer il faut être dans la zone offensive dans les neuf derniers mètres", explique Matthias Castot, directeur sportif du Hockey Club Barentin. Et joueur également. "C'est un sport hyper fédérateur avec beaucoup de solidarité. Il n'y a pas d'identification comme au foot. Au foot il y a des stars comme Mbappé, Zidane, etc. Là personne ne nous connaît. Les gens viennent vraiment pour le sport", sourit Alex, un des joueurs du club.

Le hockey sur gazon, discipline olympique

Et pourtant même si la salle Pierre de Coubertin était pleine à craquer, le hockey sur gazon n'est pas toujours très connu de tous. "Les gens n'y vont pas naturellement au hockey sur gazon. Ils ne connaissent pas. Et donc nous, nous intervenons dans les écoles pour présenter ce sport aux enfants. Il y a une crosse, une balle, ils font le lien avec le hockey sur glace et très vite ça prend", se réjouit Matthias Castot.

Le hockey sur gazon est une discipline olympique. "Depuis 1908 c'est aux jeux olympiques. Pourquoi on n'en entend pas parler ? parce que la France a malheureusement du mal à se qualifier, ça ne se joue vraiment pas à grand chose à chaque fois. On a la chance en 2024 d'accueillir les Jeux. L'équipe de France progresse. On est plus présent sur la scène internationale. Je pense que le hockey va exploser en 2024, en tout cas on s'y prépare", conclut le directeur sportif du club.