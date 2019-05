Base-Jump : nouveau saut de folie de Matthias Giraud aux Aiguilles Croches

Le Français spécialiste de base-jump vient de publier une vidéo où on le voit réaliser un saut très impressionnant aux Aiguilles Croches, à Megève (Haute-Savoie). Après avoir glissé à skis, il se trouve dans un couloirs se terminant par une chute de glace et se laisse tomber depuis une falaise.

Encore une vidéo à couper le souffle de Matthias Giraud. Le Français spécialiste de base-jump (saut en parachute depuis un point fixe comme un immeuble ou une falaise) vient de publier sur sa chaîne YouTube et sur son compte Facebook, une vidéo où on le voit réaliser un saut très impressionnant aux Aiguilles Croches (+ 2.400 mètres), à Megève (Haute-Savoie). Après avoir glissé à skis, il se trouve dans un couloir se terminant par une chute de glace et se laisse tomber depuis une falaise à plus de 100 mètres de hauteur.

On connaît Matthias Giraud sous le pseudonyme "Super Frenchie" . Celui qui a grandi à Saint-Gervais en Haute-Savoie, avait failli perdre la vie lors d'un saut en mars 2013 dans les Aravis, ce qui lui a valu trois jours de coma et trois mois pour réapprendre à marcher.