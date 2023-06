Baseball : les Huskies de Rouen débutent la grande Coupe d'Europe, avec des ambitions

C'est l'équivalent de la Ligue des Champions de football, mais en baseball. La Champions Cup, qui réunit les meilleures équipes européennes, débute aujourd'hui, mardi 6 juin, aux Pays-Bas. Les Huskies de Rouen, 17 fois champions de France, affrontent les néérlandais de Bussum, pour débuter, ce mardi. Suivront les allemands de Bonn, mercredi, puis les tchèques d'Ostrava, jeudi.

La première phase comprend 2 groupes de 4 équipes. Chaque équipe dispute donc trois matches en trois jours. Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales.

Pour les Huskies, ce sera un retour dans cette compétition, après un an d'absence. Leur dernière participation, en 2021, avait tourné court : 5 matches, 5 défaites. Pas de quoi inquiéter Pierre-Yves Rolland, le président du club : "On sortait du Covid, on n'avait pas réussi à faire revenir nos internationaux, un de nos meilleurs joueurs se mariait à ce moment-là, c'est une édition à oublier, qui ne compte pas vraiment."

Pour cette édition 2023, le club a donc un peu plus d'ambitions : "Si on arrive en demi-finale, voire sur le podium, ce sera une très bonne performance", explique le président. Les Huskies, malgré leurs succès sur la scène nationale, n'ont jamais remporté cette Champions Cup. Elle manque au palmarès du club rouennais, qui a déjà triomphé en Europe, mais dans la "petite" Coupe.

Les Huskies se présentent dans cette compétition alors qu'ils sont deuxièmes de leur poule du championnat de France, derrière Toulouse. Le bilan de neuf victoires et de cinq défaites n'est pas mauvais, mais il est mitigé. La faute selon Pierre-Yves Rolland a "une erreur de recrutement chez nos internationaux" et à *"la blessure d'Esteban Prioul, absent pour cette compétition"***. "**Avec lui on aurait quelques victoires de plus, il n'y a rien d'inquiétant." Sérénité affichée donc, à l'heure d'aborder les joutes européennes.

Première phase de la Champions Cup : Bussum - Rouen, le mardi 6 juin à 19h / Bonn - Rouen, le mercredi 7 juin à 15h / Rouen - Ostrava le jeudi 8 juin à 15h.