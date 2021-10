Basket - Elite (J01) : le Limoges CSP est passé tout près de la victoire à Nanterre

Les Limougeauds peuvent être déçus. Alors qu'ils semblaient contrôler le match en 2e mi-temps samedi à Nanterre, ils ont finalement perdu 88 à 87 cette rencontre de la 1ère journée du championnat de France Elite de basket.

La rencontre :

Après une bonne entame, les joueurs de Massimo Cancellieri ont vu Nanterre prendre 10 points d'avance. Mais jamais les Limougeauds n'ont paniqué. En retard de 5 points à la pause, ils ont retourné la situation au retour des vestiaires avec de nombreux changements défensifs. A 5 minutes de la fin, ils menaient de 9 points. Mais cela n'a pas suffit. Avec quelques gros tirs et un dernier coup de sifflet généreux, les hommes de Pascal Donnadieu sont repassés devant à 5 secondes du terme. Si le Limoges CSP a eu le ballon de la gagne entre les mains de CJ Massinburg, les Limougeauds n'ont pas trouvé la clé pour inscrire les points de la victoire.

Les déclarations :

Massimo Cancellieri :"Je suis déçu. Parce qu'on a fait un excellent match mais qu'on l'a perdu. Une erreur de moins et on gagnait le match mais on a fait une erreur de plus. L'équipe a joué comme une grosse équipe. J'ai vu tous les joueurs très concentrés. Je ne peux pas être heureux parce qu'on perd, mais quand je vois le match à Cholet et celui là, je peux fumer un cigare dans le bus !"

Nicolas Lang :"C'est dommage d'avoir perdu. Sur les trois dernières défenses, on avait juste une bonne défense à faire et c'était plié. Au lieu de ça, on a un peu reculé. Et je loupe un lancer franc ce qui ne nous permet pas de passer à plus 3 et de faire faute. En tant que capitaine, je retiens ça. Je dois le mettre et c'est terminé".

Pascal Donnadieu :"Limoges avait la main sur le match à 5 minutes de la fin. Limoges aurait gagné, il n'y avait rien à dire. Nous on a fait preuve de générosité et d'enthousiasme avec le soutien du public. C'est un petit holdup mais il fallait quand même résister. Je pense qu'il faut souligner la performance de Luck Fischer qui a joué 40 minutes et qui fait 32 d'évaluation. C'est un match héroïque pour lui."

Le joueur top : Tim Crusol

Si le capitaine du Limoges CSP Nicolas Lang a été fidèle a lui même (27 points, 24 d'éval) et que Demonte Harper a été excellent (22 points, 17 d'éval), le meneur Tim Crusol s'est montré à son avantage, surtout en première mi-temps, avant d'être touché par les fautes (16 points, 3 passes décisives, 19 d'éval). Ses dirigeants espèrent que cette saison sera celle de la révélation pour ce jeune joueur (20 ans). C'est plutôt bien parti !

Le joueur flop : Ludovic Beyhurst

Ludovic Beyhurst n'a pas joué beaucoup sur le banc de Nanterre. Même pas 7 minutes. Le temps de perdre un ballon et d'échouer à deux reprises au tir. Un match à oublier pour le meneur qui va devoir rentabiliser ses minutes pour gagner du crédit aux yeux de l'entraineur.

La statistique : 10 ballons perdus

Pour ce tout premier match officiel de la saison, le Limoges CSP a pris soin du ballon en ne rendant que 10 munitions à son adversaire. A voir face à une équipe plus agressive sur le porteur de balle.

L'info en plus :

Le nouvel intérieur Kruise Pinkins, malade, est resté à Limoges. Il devrait disputer son 1er match avec le Limoges CSP mercredi face à Bourg-en-Bresse tout comme l'autre intérieur Siim-Sander Vene, pas qualifié pour le match de samedi à Nanterre.