Basket J18 N2: L'US Laval remporte un dixième succès en battant Lille Métropole 86-64.

Laval, France

Basket N2 : L'US Laval retrouve son jeu, en dominant Lille Métropole 86-64, les lavallois sont cinquième du classement.

Football N3 : Le Stade Lavallois remporte le derby du Maine en s'imposant 3-1 face à Sablé avec des buts signés N'zuzi, et un doublé de Niakaté. Défaite par contre pour l'US Changé qui s'incline 3-0 à La Châtaigneraie. Changé est douzième du classement, Le Stade Lavallois septième. Les U 17 du Stade Lavallois s'imposent à Boulogne-Billancourt 2-0, et ne sont plus qu'à un point du premier relégable au classement.

Futsal D2 : L'étoile lavalloise s'impose 6-4 devant Bagneux, et garde la deuxième place du classement à huit points de Hérouville.

Les RV de ce Dimanche : Du Volley en National 3, l'ASPTT Laval reçoit le Rennes étudiant Club à 15h à la salle Noémie Hamard.

Basket féminin avec le Pays de Laval 53 qui se déplace à Chartres à 15h30.