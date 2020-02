Basket N2 (J16) L'US Laval s'incline à Loon 84-73.

Laval, France

Basket N2 : L'US Laval s'incline logiquement dans la salle de Loon dans le Nord 84-73.

Football N3 : L'US Changé concède le match nul deux partout face à Saumur. En R1 Le Stade Mayennais s'impose 3-0 devant Orvault, et un partout entre Les Sables et Laval Bourny.

Hockey : Fin de l'aventure pour l'accession en N1 pour les Hockeyeurs du Stade Lavallois. L'histoire s'est terminée dès la première journée à Salon de Provence, battus dans le premier match par Amiens 7-6, et 7-4 dans le deuxième devant Montrouge.

Athlétisme : Laura Salin Eyiké de l'Entente Athlétique Nord Mayenne termine cinquième des championnats de France espoirs à la Hauteur avec un saut à 1,73m. La Lavalloise Soukamba Sylla de Laval Agglo Athlé 53 remporte les séries du 400m en 54,80S. Elle sera l'une des favorites pour la finale qui aura lieu ce dimanche à St Brieuc.

Les RV de ce dimanche : Football. La réserve du stade Lavallois se déplace aux Herbiers à 15H. Les U17 reçoivent Vannes aux Gandonnières à 14h30.

Basket N3 : Le Pays de Laval Basket 53 accueille Sannois St Gratien à 15h30 .