Basket, ProB, succès bien construit de Boulazac face à Saint Vallier

En ce dimanche 11 décembre 2022, nous revenons dans Sport en Périgord, le Mag, sur l'essentiel des résultats sportifs du weekend. Boulazac continue sur sa belle lancée en Pro B de basket. En National 2 de football, Trélissac se fait peur et Bergerac triomphe. En handball, toujours des difficultés pour les bergeracoises en Nationale Une Féminine et succès d'un petit point pour Champcevinel à Brive en Pré Nationale Masculine de handball. Sans oublier le rugby avec le CAP à l'extérieur en National 2 et tous les matchs de la Fédérale 1, 2 et 3. Voici des résultats, des commentaires et des réactions d'après match à savourer.

ⓘ Publicité

loading

Basket, ProB, Boulazac appliqué et récompensé

Belle bataille au Palio entre le Boulazac Basket Dordogne et Saint Vallier - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 85-74 Saint Vallier Basket Drôme. Ce samedi 10 décembre 2022, c'est au Palio que le Boulazac Basket Dordogne recevait Saint Vallier pour la 9ème journée de Pro B. Le coup d'envoi fut avancé à 18h00 en raison du quart de finale de la Coupe du Monde de football, France-Angleterre. Le public bien qu'un peu moins nombreux que d'habitude, a répondu présent et a assisté à une belle rencontre, une belle empoignade entre deux formations qui avaient connu la désillusion, cette semaine, dans leur demi-finale respective en Leaders Cup. Deux larges défaites, il fallait donc corriger le tir. On assiste à une rencontre indécise durant toute la première mi-temps. Un quart temps pour chaque équipe, mais c'est le BBD qui vire en tête à la pause. Boulazac renverse le match au début du troisième quart temps. Grâce à une défense retrouvée, les boulazacois ont pu bâtir leur succès. Les drômois se sont heurtés à des périgourdins agressifs et qui ont réussi 28 passes décisives. Statistiques du match, site LNB . Prochaine rencontre, pour la 10ème journée, vendredi, Boulazac se rend sur le parquet de Nantes. Boulazac occupe ce soir la 6ème place du classement avec 6 victoires, c'est une de moins que le leader, Antibes.

loading

loading

Basket, nos clubs périgourdins en National et Régional

Nationale Masculine Elite U18, J10 : Boulazac Basket Dordogne(1) Elan Béarnais-Pau. Résultats et classement site FFBB .

Pré-Nationale Masculine, J10 : Stade Poitevin 63-109 AOL Basket. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Féminine, J10 : Lardin Basket Club 78-45 Saint Louis Gonzague. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Masculine, J10 : Saint Pantaléon 50-73 Boulazac Basket Dordogne(2). Beaulieu-Rilhac Saint Front de Pradoux. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 3 Féminine, J8 : Issac Uzerche. Beaulieu SAS Basket. Bassillac 58-53 Basket Ball Auvézère. Chambon Evaux ASPTT Grand Périgueux. Résultats et classement site FFBB .

Football, National 2, Bergerac très rassurant, Trélissac en réaction

Trélissac Football Club en réaction face au Stade Bordelais - TFC

Trélissac FC 1-1 Stade Bordelais. Ce samedi 10 décembre 2022, les trélissacois évoluaient à domicile au stade Firmin Daudou, pour cette rencontre de la 13ème journée de National 2. Trélissac entame timidement cette partie et se laisse surprendre par le club visiteur. A la mi-temps, les girondins mènent 1 à 0. La réaction trélissacoise n'interviendra qu'à la 83ème minute. Mais ce match nul obtenu à l'arrachée, soulage tout le groupe, qui est actuellement englué à l'avant dernière place du classement et qui lutte pour son maintien. Samedi prochain, il faudra se rendre à Angers, un club du haut de tableau et espérer un bon résultat. Résultats et classement site FFF . Suspendu pour 3 matchs, le capitaine trélissacois a assisté à la rencontre depuis les tribunes et nous livre ses impressions et son analyse du match.

loading

Lorient 1-3 Bergerac Périgord FC. C'est également, ce samedi, que Bergerac a disputé son match de la 13ème journée de National 2. Les bergeracois ont entamé la rencontre de la meilleure des manières, en inscrivant 3 buts lors des 20 premières minutes. Bergerac conquérant, efficace, qui a pu voir venir et parfois être en gestion. Les lorientais réduiront l'écart sur pénalty en deuxième mi-temps. La victoire du BPFC est précieuse, elle permet de rester au contact du leader, Goal FC qui s'est imposé, mais elle permet aussi de dépasser Saumur qui a chuté face aux Herbiers de Vendée. Une belle opération pour le Bergerac Périgord Football Club qui jouera vendredi soir prochain, à domicile face à Moulins Yzeure.

Football, nos périgourdins en ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, poule B : Boulazac ES 1-0 Trélissac(2). Mussidan-Saint Médard Isle JSA. Résultats site FFF .

Régional 2, poule D : Nontron-Saint Pardoux 3-2 Saintes. Limens JSA Jarnac. Résultats site FFF .

Régional 2, poule E : Bergerac la Catte Mascaret. Bergerac(2) Saint Bruno. Cenon Prigonrieux. Sarlat-Marcillac Talence. Résultats site FFF .

Régional 3, poule E : Trélissac(3) Chancelade-Marsac. Mareuil-Verteillac Brive ESA. Résultats site FFF .

Régional 3, poule F : Coulounieix-Chamiers 2-2 Verneuil sur Vienne. Thenon-Limeyrat-Fossemagne 0-5 Saint Junien. Périgord Centre 4-2 Vindelle. Puymoyen Ribérac. Résultats site FFF .

Régional 3, poule H : Montpon-Ménesplet Bordeaux Chantecler. Résultats site FFF .

Football, Régional 1, le derby féminin du Périgord

Les bergeracoises en déplacement sur la pelouse des trélissacoises en R1 - BPFC

Trélissac APFC 0-3 Bergerac Périgord FC. Ce dimanche après-midi, nous n'avons pas résisté à l'idée de vous raconter ce derby féminin du football périgourdin, au menu de cette 12ème journée de championnat. Score sans appel, les Bergeracoises ont respecté les consignes du staff technique. C'était la déception, il y a deux semaines, lors d'un déplacement à Brive, où rien n'avait fonctionné et où l'attitude des joueuses avait plutôt déplu au coach Serge Pialat. Cet après-midi, les Bergeracoises se sont mis rapidement à l'abri et ont mené 2 à 0 à la mi-temps. Une précieuse victoire pour rester au contact des meilleures. Bergerac est 3ème au classement ce soir, avant de jouer un match en retard, la semaine prochaine. Résultats complets site FFF .

loading

Handball, Nationale 1 Féminine, Bergerac toujours dans le dur

Bergerac Périgord Pourpre Handball 28-34 Pessac. Samedi soir, dans sa salle du gymnase Louis Aragon, Bergerac recevait Pessac, l'actuel deuxième du championnat de Nationale Une Féminine. Les bergeracoises déplorent toujours des absences majeures qui semblent handicaper les performances de l'équipe. On est dans le dur, mais il faut attendre une formation au complet pour la suite de la saison. Avec 2 victoires, 2 nuls et 5 défaites, les bergeracoises sont avant dernière au classement et devront jouer un match qui devient très important pour le maintien, chez le dernier, Cognac. Résultats et classement site FFHB .

Handball, Pré-Nationale Masculine, un petit but qui fait toute la différence pour Champcevinel à Brive

L'équipe de handball de Champcevinel en Pré Nationale Masculine - Champcevinel Handball

Brive 32-33 Champcevinel. Samedi soir, court déplacement pour l'équipe masculine de Champcevinel. Il fallait jouer à Brive une rencontre de la 10ème journée de Pré Nationale Masculine. Les périgourdins ont dicté le rythme de la rencontre. Ils ont réalisé une bonne entame de match, mais ont connu un temps faible dont a profité Brive pour revenir. Un seul but d'avance au moment de retourner aux vestiaires. En deuxième mi-temps, les handballeurs de Champcevinel vont à nouveau faire un écart de 4 buts, mais se voient rejoint encore une fois pour finir par l'emporter 33 à 32. C'est une belle opération selon leur coach, Colin Goury. Il rappelle le bilan de cette première partie de saison, avec 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Champcevinel occupe la 3ème place au classement et c'est conforme aux ambitions du club, faire mieux que la 5ème place finale de la saison dernière. Résultats et classement site FFHB .

loading

Handball, nos clubs périgourdins en National et en Régional

Nationale 3 Féminine, J10 : Rochechouart-Saint Junien 28-25 Périgueux Handball. Résultats site FFHB .

Pré-Nationale Féminine, J9 : Grand Poitiers Ribérac. Périgord Sud-Ouest Loudun. Résultats site FFHB .

Excellence Régionale Féminine, J9 : Vivonne 19-30 Sarlat. Périgueux Handball 24-48 Saint Yrieix. Résultats site FFHB .

Excellence Régionale Masculine, J10 : Floirac-Cenon 51-29 Lalinde. Résultats site FFHB .

Honneur Régionale Masculine, J9 : Montpon 49-20 Casteljaloux. Langon Coulounieix-Chamiers. Brax-Nérac 46-31 Sarlat. Résultats site FFHB .

Rugby, Nationale 2, le CAP en déplacement chez le dernier

Périgueux ici à domicile au stade Francis Rongièras - Christian Lacombe

Bassin d'Arcachon 25-18 Périgueux. Ce dimanche 11 décembre 2022, le coup d'envoi de cette rencontre de la 11ème journée de Nationale 2 de rugby était fixé à 16h00. Pour les capistes, il s'agissait de profiter de rencontrer la lanterne rouge pour maintenir la pression sur le leader, Auch, un point devant au classement et qui jouait à Floirac. Périgueux visait une huitième victoire. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 1, pas le droit à l'erreur pour l'USB

Bergerac gagne à la maison un match précieux pour le maintien en Fédérale 1 - Thibault Chauvin correspondant USB

Bergerac 22-17 Saint Médard en Jalles. Ce dimanche après-midi, au stade Gaston Simounet, match capital dans l'optique du maintien pour l'USB. Bergerac 11ème et avant dernier, recevait le 10ème, Saint Médard en Jalles. La semaine passée, Bergerac a subi sa plus lourde défaite de la saison, 39 à 7 sur la pelouse de Peyrehorade. Pas de quoi se mettre en confiance avant le coup d'envoi. L'analyse du match avec Rémi Escudier, l'un des coachs Bergeracois. Résultats et classement .

loading

Rugby, Fédérale 2, Belvès en dauphin se déplace à Clermont

Clermont Cournon 35-15 Belvès. Ce dimanche 11 décembre 2022 et après une belle victoire face à Causse Vézère, les sangliers vont tenter de récidiver dans la victoire, sur la pelouse du Clermont Cournon. Seul Cahors est parvenu à s'imposer sur la pelouse de Clermont Cournon. C'est dire la tâche compliquée qui attendent les sangliers ce dimanche. Les belvèsois se sont déjà imposés deux fois à l'extérieur. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 3, Vergt joue un derby face à Lalinde

Vergt (UAV) reçoit Lalinde pour un derby de Fédérale 3 de rugby - Hervé Janot, dirigeant UAV

Vergt (UAV) 48-10 Lalinde. Ce dimanche après-midi, Vergt qui a le vent en poupe, en ce moment, souhaitait enchainer par une nouvelle victoire à la maison. L'adversaire est Lalinde. Les vernois ont tout gagné à la maison, 4 matchs, 4 victoires et comptaient bien rester invaincu à domicile. Vergt est dans les objectifs pour le moment, avec un total de 7 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite. Il y avait 20 à 10 en fin de première mi-temps, c'est donc au retour des vestiaires que les vernois ont construit leur victoire.

loading

Rugby, Fédérale 3, tous les résultats de la poule 15

Le Bugue 25-26 Le Lardin Saint Lazare

25-26 Vergt 48-10 Lalinde

48-10 Figeac 53-17 Nontron

Sarlat 55-22 Union St Astier Neuvic

Résultats complets et classement .

Rugby, les clubs périgourdins en Régionale 1 Nouvelle Aquitaine

Montignac 35-10 Cublac-Terrasson

35-10 Juillac Objat 31-24 XV Haut Périgord

Confluent Rugby 49-13 Trélissac (SAT)

Le Passage 33-22 Mussidan

Ribérac 17-25 Saint Cyprien

Course, les Foulées du Père Noël à Saint Victor

Romain Bredzinski, vainqueur masculin du trail de 17km à Saint Victor © Radio France - Xavier Dalmont

Course nature : Trail, les Foulées du Père Noël à Saint Victor, entre Tocane et Ribérac, c'était ce dimanche matin du 11 décembre. Xavier Dalmont s'est rendu sur place pour France Bleu Périgord. Grand froid ce matin, pour les foulées du Père Noel à Saint Victor. Ils étaient plus de 200 au départ avec une température proche des moins 5 degrés. Sur 10 Km victoire de Maxence Maulet de Saint Etienne et sur 17km succès de Romain Bredzinski de Montagrier.

loading

A droite, Maxence Maulet de St Jean de Bonnefonds, à gauche, Arthur Dixneuf d'Angers © Radio France - Xavier Dalmont

Les foulées du Père Noël, trail de 10 et 17km à Saint Victor © Radio France - Xavier Dalmont

Suivez aussi les chroniques Sport en Périgord en semaine à 6h40.