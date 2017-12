Bastia : 1.200 coureurs attendus samedi pour la Spassighjata

Il y aura du monde samedi soir dans les rues de Bastia. Et pour cause : la Ville se prépare à accueillir la quatrième édition de la Spassighjata. Le trail urbain va à nouveau attirer la foule. Plus de 1.200 coureurs sont inscrits dans l'épreuve principale.

Quatrième édition... Et le succès de la Spassighjata se fait grandissant : 1200 coureurs inscrits pour l'épreuve principale de 9,3 kilomètres (200 à 300 autres ont dû être refusés pour des raisons de sécurité et de capacité d'accueil), 500 marcheurs pour un parcours de 3 kilomètres et une centaine d'enfants attendus également.

Au total : près de 1700 personnes se retrouveront baskets aux pieds ce samedi. Course plaisir, course loisir mais aussi compétition évidemment. "Les principaux spécialistes de la discipline seront là", précise Cyril Giuntini, le président de "Mantinum", l'association organisatrice.

Objectifs poursuivis par l'association "Mantinum" et la Ville de Bastia depuis quatre ans : fédérer et dynamiser la pratique du sport en milieu urbain. Cette manifestation, avec son engouement populaire, "a éveillé les consciences et fait chausser les baskets à beaucoup de personnes qui ne l'auraient peut être pas fait d'elle mêmes", estime Cyril Giuntini.

Coup d'envoi de la Spassighjata samedi après-midi à 16 heures, rue Napoléon, avec la course des enfants. Début de la marche à 17 heures. Et début de la course de 9,3 kilomètres à 18 heures.