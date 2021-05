Bayonne : l'équipe de France de fleuret en stage pour préparer les Jeux Olympiques

Changer la routine. C'est dans ce cadre que l'équipe de France de fleuret est à Bayonne, depuis lundi 17 mai, afin de préparer les Jeux Olympiques, qui auront lieu à Tokyo (23 juillet-8 août). 16 athlètes, les grands noms tricolores de la discipline (avec l'épée et le sabre) qui d'habitude s’entraînent à l'Insep, l'Institut national du sport basé à Paris, et qui, jusqu'au samedi 22 mai sont à la salle Lauga.

Parmi lesquels, Lysaora Thibus, vice championne du monde en 2018 et qui le reste de l'année alterne les séjours entre la France, les États Unis et l'Italie. "Dans une année comme celle ci, où beaucoup sont restés à l'Insep, dans le centre olympique, avec la pandémie, ça permet de sortir de son cadre habituel, mais aussi de se retrouver vraiment dans une bulle avec l'ensemble de l'équipe. On est vraiment concentré sur la performance. On s'entraîne deux à trois fois par jour. La salle est à une minute de l'hôtel. Ça aide vraiment, pour s'entraîner au mieux."

Faire parler de l'escrime

De la salle Lauga à l'hôtel le Bayonne, où séjournent les athlètes, il n'y a qu'un pas. De quoi créer un petit cocon, loin du quotidien assure Enzo Lefort, le Guadeloupéen, champion du monde 2019. "À Paris, j'ai une petite fille d'un an et demi. Quand je rentre, je dois m'occuper d'elle. Après l'entrainement, je n'ai pas le temps de faire un créneau de récupération. C'est bête, mais je dois conduire 20 minutes pour rentrer chez moi. Ensuite, j'arrive, je la couche. Le matin, je l'emmène à la crèche [...] Ici, à Bayonne, quand j'ai fini l'entraînement, j'ai la chance de pouvoir avoir les kinés. Ensuite, je rentre manger à l'hôtel et je n'ai pas à cuisiner. Je peux aller directement aller faire la sieste." Objectif pour la pépite du fleuret masculin français à Tokyo ? "Deux médailles, une individuelle, une par équipe avec les copains. C'est justement ce qu'on est venus chercher au Pays basque, ces petits détails qui vont faire le petit plus, la différence de jour-J."

Pour l'Aviron Bayonnais escrime, dont Sylvain Privé en est le Maître d'armes, c'est surtout un sacré coup de projecteurs. "Pouvoir faire parler de notre activité au niveau local, départemental et national. Avoir la chance de pouvoir voir des athlètes de haut niveau qui vont aller aux Jeux représenter la France, vraiment accessibles et souriants par rapport avec les jeunes qui sont venus les rencontrer, et les adultes aussi. On peut par ce biais faire la promotion de cette activité, l'escrime. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les fleurettistes. On espère qu'on pourra voir d'autres disciplines. On est en train de discuter de ça."

Les fleurettistes sont à Bayonne jusqu'au samedi 22 mai © Radio France - Stéphane Garcia

Faire venir les épéistes, les sabreurs aussi d'ici 2024... "Pourquoi pas !" reconnait Bruno Gares, président de la Fédération française d'escrime, présent à Bayonne ce jeudi. "Le président du club, Jean-François Bargetzi, et le Maitre d'armes nous ont sollicité et nous sommes en train de mettre en place des des villes partenaires auprès de la Fédération avec l'équipe de France pour préparer les Jeux de 2024. Et donc, Bayonne s'est positionné, nous avons accepté de venir voir ce qui se passe [...] et apparemment, on est bien accueilli, donc on verra si on renouvelle l'expérience !"

“Terre de Jeux 2024”

La ville de Bayonne a profité de la venue de la délégation de fleurettistes français pour annoncer qu’elle était candidate au label "Terre de Jeux 2024". Un dossier va être déposé en ce sens pour accueillir des délégations sportives, notamment en vue des Jeux Olympiques de 2024, organisés en France. Par ailleurs, les 4 et 6 juillet prochains, l’équipe de France de handball jouera deux matches à Lauga face à la Norvège avant de s’envoler vers Tokyo.