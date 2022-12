Bayonne : record de participants à la Course du Bout de l'An

Ils n'avaient jamais été aussi nombreux : 3.450 coureurs et 400 marcheurs ont participé ce dimanche matin à la Course du Bout de l'An, un record pour cette 21ème édition de l'événement. Ils ont parcouru 10 kilomètres en faisant une boucle depuis le parking du complexe de la Floride, en passant par le centre-ville, le petit Bayonne et le quai Amiral Bergeret, du côté de la gare.

C'est un coureur du Centre Médoc Athlé (à Pauillac en Gironde), Anthony Delaby, qui a franchi le premier la ligne d'arrivée en 31 minutes et 20 secondes. Le premier local est Pierre Urruty, arrivé en 32 minutes et 4 secondes. Du côté des féminines, Melody Julien, originaire de Castres, bat le record avec une course bouclée en 34 minutes et 14 secondes.

Pour cette édition 2022 de la course caritative, c'est l'association Enfance et Partage qui bénéficiera de la générosité des participants, alors qu'elle est actuellement en train de développer une antenne sur Bayonne. Un euro par dossard lui est remis à l'issue de la course.