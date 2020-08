Béarn: Idron ville pour apprendre le golf aux enfants

A Idron dans le Béarn on enseigne le golf dés 4 ans grâce un golfeur pro Clément Pinsard

A Idron, ville béarnaise à quelques kilomètres de Pau on enseigne le golf aux enfants

Le golf Pau Idron, à 10 minutes du centre de Pau vous invite à venir découvrir le golf autrement, ouvert à tous, dans un cadre verdoyant de 8 hectares avec vue sur les Pyrénées. Son parcours 6 trous avec de grands greens propices à l’apprentissage et à l’entraînement se joue en une heure. Son practice de 30 postes, dont 10 couverts, face au Pic du Midi de Bigorre vous séduira pour travailler le mouvement du jeu de golf. Sa zone d’entraînement dotée d’un green d’approche, d’un grand bunker et d’un putting green vous préparera aux futures compétitions en vous permettant de peaufiner votre petit jeu. Son Ecole de Golf, animée par nos 2 enseignants, transmettra aux plus jeunes – 4 à 17 ans – la passion de ce sport.

Un pro pour apprendre aux enfants

Clément Pinsard n'est pas un débutant e la matière. Moniteur. Né en 1982, et passé pro en 2008 ce passionné de golf depuis l'âge de 13 ans n'a qu'une envie c'est de transmettre sa passion aux enfants. Aprés une formation d'enseignant au CREPS il a rejoint l'équipe du golf il y a 5 ans. Cette philosophie est portée aussi par un autre pro Jean RODRIGUEZ.

D'ailleurs Clément Pinsard retrouve la compétition en fin de mois d'août à Tarbes.

Renseignements 05 59 27 70 94