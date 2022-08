Béarn : 480 coureurs pour la 35ème édition de la montée de l'Aubisque

La montée de l'Aubisque, 35ème édition, c'était ce dimanche 28 août. 18,7 km entre Laruns et le col d'Aubisque à plus de 1 700 mètres d'altitude. 480 participants se sont confrontés aux pentes de la vallée d'Ossau.

La montée de l'Aubisque est ouverte à tous : marcheurs, coureurs, rollers... Mais les plus nombreux, ce sont les traileurs. Parmi eux, Vincent Loustau, qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il s'est offert un record personnel à 1 heure et 24 minutes pour sa troisième participation à la montée. "En 2019 j'étais 3ème, 2ème l'an dernier, aujourd'hui premier, c'est la suite logique !" se réjouit le traileur. Mais il l'admet : "Ce n'est jamais facile, on ne sait pas qui vont être les concurrents. J'ai fait la course devant mais _ça peut toujours revenir derrière_. Et il ne faut pas exploser parce que c'est quand même 1h30 d'efforts".

Le cirque de Gourette comme récompense

"Après 18,7 km de course, le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux coureurs, c'est la vue splendide sur le cirque de Gourette !", affirme Pierre Hourcade, le coordinateur de la course. "À l'arrivée, pas besoin de parler, il suffit de lever la tête et de contempler le paysage !"

A l'arrivée, les coureurs peuvent profiter d'une vue imprenable sur le col de Gourette. © Radio France - Lolla Sauty

Pour cette 35ème édition, une autre surprise attend les participants : des bacs de cryothérapie. "De cry'ossau thérapie" corrige Pierre Hourcade. "Parce qu'on est en vallée d'Ossau, nulle part ailleurs". "On fait croire aux coureurs que la glace vient du glacier, mais en réalité c'est la charcuterie Lahouratate qui nous fourni les glaçons". Et rien de tel pour récupérer les muscles après l'effort.

Une course respectueuse de l'environnement

Un autre point sur lequel tient à insister Pierre Hourcade, c'est le respect de l'environnement. "L'événement est organisé par le club alpin français et nous sommes évidemment des défenseurs de la nature", martèle l'organisateur.

Donc pas de gobelets en plastique sur la course. Chaque participant se voit distribué un gobelet souple à garder sur lui tout au long de la course et à faire remplir aux bénévoles à chaque point de ravitaillement. "Comme on dit, pas de bras pas de chocolat, ici c'est pas de gobelet, pas de ravito !".

La montée de l'Aubisque est la 4ème étape du Challenge d'Ossau dont la remise des prix aura lieu le vendredi 2 septembre à Sévignacq-Meyracq.