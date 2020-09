“Beaucoup d’inconnues avec ces 24 Heures du Mans en septembre” - Pierre Ragues, pilote Alpine

Les premiers essais vont (enfin) commencer aux 24 Heures du Mans. Et au delà de l’absence de public, la course des 19 et 20 septembre est difficile à préparer pour les concurrents., privés de repères. Y compris les plus expérimentés comme le caennais Pierre Ragues.

Les 24 Heures du Mans auront lieu ce week-end, avec trois mois de retard sur le calendrier initial. Un trimestre de décalage loin très anodin. Il change l’approche de la course, et la forte réduction du programme d’essais n’est pas pour simplifier la tâche des concurrents !

Très peu d'essais pour se préparer

Pour les pilotes, les 24 Heures du Mans débutent en général... deux semaines avant la course ! La journée test leur permet d’analyser le comportement de leur voiture et de s'approprier les réglages aérodynamiques propres aux 13,629 km du très rapide tracé manceau. Mais cette année : calme plat jusqu'au jeudi précédent le départ, conséquence du programme resserré lié au contexte sanitaire. “On n'a toujours pas pu faire un kilomètre sur la piste. D'habitude, le jeudi, on a déjà pu compiler beaucoup de données pour régler la voiture et commencer à définir notre stratégie” observe Pierre Ragues. “La journée du jeudi sera intense avec l’ouverture de la pitlane à 10h. Puis on enchaînera jusqu’à minuit mais il ne faudra pas perdre du temps à cause d’un problème mécanique ou d’une faute de pilote. Ce serait très pénalisant pour la course. Et il n’y aura pas beaucoup de roulage de nuit” remarque le Caennais.

Le pilotage de nuit sa considérablement rallongé - Signatech-Alpine

Des essais de nuit toujours précieux pour retrouver les repères de trajectoires et de freinages à 350 km/h dans les Hunaudières et à plus de 300 km/h dans plusieurs secteurs du célèbre tracé sarthois. Cette nuit de (quasi) début d’automne sera d’ailleurs plus longue que celle de juin. Un peu plus de trois heures supplémentaires. “Ce n’est pas trop un problème au niveau physique. Mais ce qui s’annonce difficile c’est la pluie qui est annoncée. Et la pluie au Mans, de nuit, c’est quelque chose de très stressant”. Une météo qui pourrait aussi soulever quelques craintes dimanche matin, sachant que les risques de brumes et brouillards seront aussi plus élevés qu’en juin….

Dans ce contexte, la mise en températures des pneus sera un enjeu crucial. Une gommes trop froide compromet la tenue de route et il faudra jongler entre les différentes variétés. "Ce sera ça l'enjeu prioritaire des essais. D'habitude la nuit on met les gommes tendres et on améliore la performance. Là, du fait de cette nuit plus longue, il va falloir trouver le bon équilibre entre températures, dégradations et performances" détaille le pilote de 36 ans.

L'espoir du podium LMP2

Pierre Ragues va disputer ses treizièmes 24 Heures du Mans. Avec pour point culminant deux podiums, des troisièmes place, en LMP2. Cette année il retrouve Alpine après trois ans d'absences avec la marque normande. Une écurie championne du monde en titre mais en difficulté dans cette campagne 2020 avec une modeste sixième place au classement général. Le Caennais admet volontiers qu'elle ne sera pas favorite mais "au Mans on a souvent des victoires d'outsiders ! Même si la saison est loin de répondre aux attentes, on a eu de belles vitesses de pointe et des bagarres pour le podium. Le team a l'expérience du Mans et pour cette course, c'est vraiment important" juge celui qui avait -aussi- disputé la saison 2013 avec les Bleus. Année couronnée par un titre de champion d'Europe.

Un seul podium cette saison pour l'Alpine (ici Pierre Ragues à Silverstone). Mais un gros palmarès à défendre aux 24 Heures du mans © Radio France - Didier Charpin

Ces 24 Heures du Mans seront les dernières d'Alpine en catégorie LMP2. Renault, la maison-mère, a en effet décidé de mettre le "A fléché" en pleine lumière à partir de 2021. Avec une présence en LMP1, la catégorie-reine de l'Endurance, parallèle au programme formule 1 où les monoplaces du Losange prendront le nom d'Alpine. En attendant cette double promotion pour la marque normande, Pierre Ragues et ses coéquipiers (pas certains d'être de l'aventure en 2021), vont tenter de finir la carrière LMP2 sur une belle note dans cette 88e édition de la classique mancelle.