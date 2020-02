Belfort : la Ronde du Salbert annulée car la forêt est fragilisée

"Nous sommes contraints d'annuler pour des raisons de sécurité". La 18e édition de la Ronde du Salbert, cette course nature de 17 kms qui se déroule chaque année sur le Mont Salbert (650 mètres) et dans ses sous-bois, est annulée, annonce la ville de Belfort. La course devait avoir lieu le dimanche 8 mars prochain.

Dégradation importante de la forêt

Après diagnostic de l'Office national des forêts, il s'avère que la surface boisée du Mont Salbert est actuellement "extrêmement fragilisée". La cause ? Plusieurs épisodes climatiques qui se sont succédé ces derniers mois. Il y a d'abord eu deux années de sécheresse importante, et les arbres ont beaucoup souffert.

Mais les vents des ces dernières semaines n'ont rien arrangé. "Il y a des branches cassées un peu partout et l'épisode neigeux alourdit les arbres (...) il y a un risque de sécurisation des sentiers", explique à France Bleu Pierre Jérôme Collard, adjoint aux sports à la ville de Belfort, pour qui cette annulation est évidemment un crève-cœur.

D'après lui, les dégâts sur le Mont Salbert seraient même "plus importants" en ce moment "que lors de la tempête de 1999". La ville de Belfort devrait prendre un arrêté municipal d'interdiction du site d'ici vendredi soir. L'an dernier, la 17e édition de la Ronde du Salbert avait attiré plus de 600 coureurs.