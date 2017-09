Belfort : les coureurs s'entraînent avant les courses du Lion

Deux semaines avant le départ des courses du Lion le 24 septembre prochain, les coureurs d'un jour s'entraînent. Des séances sont prévues tous les lundis au Salbert.

Un peu plus de deux semaines à attendre avant de retrouver la course du Lion ! Le 24 septembre, des milliers de coureurs s'élanceront sur une des 4 courses prévues, le semi marathon, le 10 kilomètres, la Féline de 5 kilomètres ou encore le Mini-Lion.

Des conseils techniques pour "mieux courir"

Mais avant d'aller fouler l'asphalte, il faut s'entraîner, et avec les bons gestes, la bonne technique, puisque qu'on se le dise, ne devient pas coureur qui veut. Tous les lundis, des entraînements sont organisés au Salbert, sur le parcours vitalité. Entre deux foulées, Agnès écoute les conseils prodigués par Kader Chemlel, le coach Santé qui met en place ces entraînements.

L'endurance, on peut la travailler tout seul, mais la technique, c'est plus compliqué

Et c'est presque devenu une habitude pour cette quarantenaire. "Je l'ai déjà fait l'an dernier et j'avais beaucoup apprécié les conseils, c'est un complément , ça rappelle certaines choses qu'on a oublié", explique Agnès, qui va courir la Féline cette année. "L’endurance, on peut la travailler tout seul, mais savoir exactement ce qu'on fait bien ou moins bien, la technique, c'est plus compliqué", note-t-elle.

De mauvaises habitudes à combattre

Kader Chemlel a remarqué que beaucoup de coureurs avaient pris de mauvaises habitudes "au bureau, comme ils sont tout le temps assis devant un ordinateur, ils ont les épaules beaucoup trop hautes", explique le coach. "La course, c'est 90 % de posture", ajoute-t-il.

Du nerf ! Il y a beaucoup de dénivelés au Salbert. © Radio France - Soizic Bour

Ce lundi, ils étaient une quinzaine de coureurs à s'entraîner avec Kader Chemlel, le coach. Ils ont eu droit à une séance de fractionné très personnalisée.

Le départ du semi marathon du Lion, la course phare, c'est donc le 24 septembre à 10h. Le 10 kilomètres partira à 9h30, et la Féline à 9h15.