Belfort - Montbéliard : comment circuler pendant le Lion 2019 ?

Les routes départementales seront coupées ce dimanche matin sur l'ensemble de l'itinéraire de la course. Les coureurs eux devront prendre des navettes pour rejoindre le départ de chacune des épreuves.

Belfort, France

Le Lion fête ses 35 ans ce weekend entre Belfort et Montbéliard. Cette année, les épreuves se déroulent sur trois jours. Mais surtout ce dimanche que la circulation sera perturbée sur l'ensemble du tracé. Il y aura trois épreuves programmées : la Féline (course féminine sur 5km) dont le départ sera donné à Vieux Charmont à 9h15, le 10 km depuis Châtenois les Forges à 9h30 et le semi marathon qui s'élancera de Belfort à 10h au niveau du théâtre Granit.

Coupures des routes dès 7h30

Les coureurs vont traverser dix communes. Les routes seront fermées à la circulation sur l'ensemble de l'itinéraire à partir de 7h30 à Vieux Charmont, Sochaux et Montbéliard et à partir de 8h30 dans les autres communes (Belfort, Danjoutin, Andelnans, Sévenans, Trévenans et Châtenois les Forges). La circulation sera rétablie en début d'après-midi après le passage des derniers coureurs.

Des navettes au départ de l'Axone pour les coureurs

Nouveauté cette année, les participants au Lion devront stationner non plus au Champ de Foire mais sur le parking de l'Axone où des bus les attendront. Les navettes les conduiront ensuite au départ des trois courses : à Vieux Charmont pour la Féline, à Châtenois les Forges pour le 10 km et à Belfort pour l'épreuve reine du semi marathon. Elles circuleront à partir de 7h ce dimanche . Attention, il n'y aura aucun départ de bus depuis le Champ de Foire de Montbéliard. Inutile de vous y garer

Le tracé de la course dans Montbéliard, ville d'arrivée de la 36e édition du Lion - Ville de Montbéliard

Vous devrez vous fier également aux panneaux indicateurs dans les communes traversées par le Lion. Il y aura des restrictions et des interdictions de stationnement selon les endroits tout au long de la matinée de dimanche jusqu'en début d'après-midi.