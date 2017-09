Belfort-Montbéliard : le Lion 2017 sur la base des records

Le Lion 2017 se courre ce dimanche entre Belfort et Montbéliard devrait être un grand cru. Après trois éditions écrasées par la chaleur, les organisateurs ont choisi de donner le départ des différentes épreuves le matin. Un choix qui devrait profiter à tout le monde.

La présentation officielle s'est déroulée ce mardi en mairie de Belfort. Pour cette 34éme édition de la manifestation sportive la plus populaire du nord Franche Comté, plus de 2 000 concurrents sont déjà inscrits. La féline sur 5 km (dames), le 10 km et l'épreuve reine : le semi-marathon sans oublier les courses en joëlette se dérouleront le matin entre Belfort et Montbéliard, une première depuis 1986. « Courir le matin, ça change beaucoup de choses. Il fera beau mais moins chaud par rapport aux années précédentes. Les concurrents auront du plaisir à courir dans de bonnes conditions. Nous serons dans le sens le plus favorable avec un vent léger dans le dos. Vraiment, toutes les conditions seront réunies pour que la fête soit belle » annonce Daniel Meyer, le patron de l'organisation, impatient.

La bonne année pour faire tomber le record ?

Le record du semi-marathon établit en 1h et 54 secondes par le kenyan David Kiptum en 1998 pourrait tomber pour de bon. Cinq coureurs au départ en ont les capacités. L'un deux est déjà descendu sous la barre des 1 h sur la distance. « La course peut nous emmener sur les bases du record. Ce n’est pas le plus important mais il faut attirer les sponsors. Si on veut continuer à avoir de l’argent, à bénéficier du label international, ce serait bien au final de battre ce record. Quand je prépare le plateau, mon objectif c’est toujours d’attirer les meilleurs athlètes » analyse Yann Radreau, membre de l'organisation qui a concocté le plateau des favoris.

20 000 spectateurs au bord des routes

Près de 20 000 spectateurs sont encore attendus tout au long du parcours. Courir le matin ne veut pas dire qu'il y aura moins de monde au bord des routes. « _Le Lion est bien suivi depuis ses débuts, bien accompagné par les gens qui viennent au bord des routes pour encourager des proches, des amis, des collègues de travail mais aussi des anonymes. C’est la course qui mobilise le plus dans la régio_n » explique Daniel Meyer. « Pas mal de sportifs m’ont aussi expliqué que courir le matin permet de profiter du dimanche après-midi en famille et de ne pas être bloqué toute la journée » ajoute Yann Radreau.

9h15, on se lève tous pour la féline

Les organisateurs espèrent qu’il y aura autant et pourquoi pas plus de monde le matin que l’après-midi dans les dix communes traversées. Ce sont les femmes au départ de la féline à 9h15 qui ouvriront le bal dimanche à Vieux-Charmont. « Je demande au public de venir tôt. Les filles ont besoin de soutien. Il ne faut pas les laisser seules entre Vieux-Charmont et Montbéliard » poursuit Daniel Meyer.

Les inscriptions sur internet jusqu’à vendredi soir minuit

Avec plus de 2 000 concurrents déjà inscrits dans les différentes, le Lion 2017 est parti sur les bases de l’année record de 2005 qui avaient rassemblé 5 007 participants, marcheurs compris. Vous pouvez vous inscrire sur internet sur les sites : lion.org et le-sportif.com jusqu’à vendredi soir minuit. Autres possibilités : renvoyer un bulletin d’inscription à l’organisation ou vous rendre à l’hypermarché Cora de Montbéliard ce samedi, veille des épreuves, entre 9h30 et 18h (majoration de 5 euros). C’est aussi le lieu de retrait des dossards. Il ne sera en revanche plus possible de s'inscrire le dimanche.

La course en direct sur France Bleu

Le départ du semi-marathon international sera donné à 10h ce dimanche et sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard, radio officielle de l’épreuve, entre 9h30 et 12h30.

A noter que la circulation sera interdite sur l'ensemble du parcours à partir de 7h dimanche matin. Le stationnement sera également interdit à proximité de la course.