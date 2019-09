Belfort-Montbéliard : nouveau record de participation pour le Lion

Belfort, France

C'est la grande fête de la course à pied chaque année. Le Lion fête encore ses 35 ans ce dimanche entre Belfort et Montbéliard. Après le mini Lion et les parcours réservés aux marcheurs, les épreuves de course à pied vont prendre le relais ce dimanche avec trois épreuves au menu : la Féline sur 5 km, le 10 km et l'épreuve reine du semi marathon dont le départ sera donné à 10h de Belfort avec 2 000 concurrents derrière l'élastique. Le patron de l'organisation affichait un large sourire ce samedi lors de la présentation du plateau dans les salons de l'hôtel de ville de Belfort. Daniel Meyer a annoncé que le record de participants au Lion, toutes épreuves confondues, avait été battu cette année avec 5 045 concurrents contre 5 0007 lors de l'édition 2015

Le Lion 2019 dans le détail

Semi marathon : 2 000

Semi marathon joëllette : 15

10 km : 1 436

10 km joëllette : 85

5 km Féline : 477

Marches : 600

Mini Lion : 432

Et maintenant le record du semi ?

Les organisateurs rêvent désormais d'apporter la cerise sur le gâteau pour les 35 ans de leur rendez-vous. Voir le vieux record du semi marathon tombé. Le kenyan David Kiptum l'avait signé en 1998 en 1h et 54 secondes dans le sens Belfort-Montbéliard, le plus rapide. Cela tombe bien, c'est le même qui sera proposé aux athlètes ce dimanche. Ce record des 21 km 100 vacille depuis deux ans. En 2017, le kenyan Wilson Kiprono l'avait en ligne de mire mais l'avait manqué pour trois maudites secondes après être sorti du parcours et s'être perdu au milieu de la foule. Revanchard, il sera à nouveau au départ ce dimanche. L'an passé, son compatriote Justus Kangogo avait échoué pour une petite seconde à l'arrivée à Belfort.

De nombreux prétendants au record

En charge du plateau des athlètes, Yann Radreau a frappé fort cette année. Il a rassemblé pas moins de 13 coureurs africains capables de faire tomber ce record. Sept d'entre eux ont déjà fait mieux que le chrono référence du Lion sur la même distance. La palme revenant à l'ougandais Geoffrey Kusuro avec un temps de 59 minutes et 43 secondes sur semi marathon. A surveiller, il portera le dossard numéro 6. Cette année, il y aura même deux lièvres pour emmener le peloton des favoris sur les bases du record.

Vent de face ?

Seul bémol, la météo. Il fera beau mais le vent est annoncé dans la matinée. Il pourrait perturber la chasse au record. " On annonce vent de face. Cela peut nuire à une tentative de record mais le plateau est d'un tel niveau que je reste confiant" explique Daniel Meyer, le patron de l'organisation pour qui cette 36e édition est déjà un succès.

Demandez le programme

9h15 : Départ de la Féline (5 km) de Vieux-Charmont

9h30 : Départ du 10 km de Châtenois les Forges

10h : Départ du semi marathon au départ de Belfort

Attention, la circulation et le stationnement seront perturbés ce dimanche sur l'ensemble du parcours.

Le semi marathon sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard ce dimanche de 9h45 à 12h30. Nous serons au coeur de la course et sur la ligne d'arrivée.