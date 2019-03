Belfort : une épreuve de championnat du monde de course d'orientation au Malsaucy

Le site naturel du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort, accueillera une étape du championnat du monde de course d'orientation en avril prochain. 1.500 participants sont attendus sur quatre jours, venus de toute la France.

"Le Département du Territoire de Belfort accueillera, sur son site naturel exceptionnel du Malsaucy, une partie de l’épreuve de _championnat du monde de course d’orientation à étapes_, qui se déroulera du 19 au 22 avril prochains", indique le Département dans un communiqué. "Cette épreuve, qui se dispute en Alsace et dans le Territoire de Belfort, est organisée par le club d’Orientation de Mulhouse, en collaboration avec le Royal Azimut Belfort Montbéliard Orientation". 1.500 participants sont attendus sur quatre jours pour cet événement baptisé "Trois jours de Pâques 2019".

Le programme de l'événement

Vendredi 19 avril : Course sprint à Ungersheim (écomusée, Haut-Rhin)

Samedi 20 avril (après-midi) : épreuve au massif du Salbert (Territoire de Belfort)

Dimanche 21 avril : épreuve départs à Errevet (Haute-Saône) à partir de 9 heures, arrivées à Lachapelle-sous-Chaux (Territoire de Belfort), échelonnées sur toute la journée

Lundi 22 avril : épreuve départs Lachapelle-sous-Chaux à partir de 9h30, arrivées sur le site du Malsaucy (échelonnées sur toute la journée)

Le Département annonce "des pratiquants venus de toute la France et du monde entier". Des parcours d’initiation à la course d’orientation seront proposés au départ de la Maison départementale de l’Environnement, dimanche 21 et lundi 22 avril. Vous pouvez retrouver le programme complet en cliquant sur ce lien.