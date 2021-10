Benoit Paire à l'Open de tennis de Roanne

Apres Richard Gasquet, c'est Benoit Paire qui foulera le court du Scarabée de Riorges à l’Open international de tennis de Roanne.

Benoit Paire, 32 ans, a remporté trois titres dans sa carrière, et disputé six finales sur le circuit ATP et a atteint la 18ème place mondiale en 2016.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Open de Tennis de Roanne, ce sera entre le 8 et 14 novembre. Vous pouvez réserver vos places sur internet.