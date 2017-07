Benoît Paire en 8e de finale à Wimbledon... face au numéro un mondial

Benoît Paire affronte Andy Murray, numéro un mondial, en huitième de finale du tournoi de tennis de Wimbledon.

Ce lundi après-midi, Benoît Paire disputera ses premiers huitièmes de finale au tournoi de tennis de Wimbledon. Pourra-t-il aller plus loin ?

Ca va être compliqué pour le tennisman de Rognonas, il affronte Andy Murray, le numéro un mondial. Benoît Paire est 46e à l'ATP. Compliqué, mais pas impossible : "J'ai les capacités de faire mieux qu'un huitième de finale", affirme le Provençal.

"Jouer Andy Murray, sur le central de Wimbledon, c'est quelque chose de formidable. On sent que c'est la majesté Andy Murray qui entre sur le court, on a l'impression que c'est un dieu!"" - Benoît Paire