Benoît Paire envisage d'arrêter sa saison après sa défaite au premier tour de l'US Open de tennis

Benoît Paire n'y arrive décidément plus. Le tennisman avignonnais a une nouvelle fois été éliminé d'entrée ce mardi soir à l'US Open, battu très sèchement par le Britannique Cameron Norrie : 6-0, 7-6 (7/1), 6-0. Il n'a existé que dans la deuxième manche, quand il a breaké son adversaire pour mener 5-3. Mais il a aussitôt perdu cet avantage en cédant son service, après avoir été à deux points de l'égalisation. Dans le jeu décisif, ses trois doubles fautes ont été rédhibitoires. Puis il s'est ensuite totalement éteint, comme au premier set, laissant se dérouler les jeux sans se battre.

"J'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais pu prendre le deuxième set, ça m'aurait fait du bien dans la tête, mais mes démons sont encore revenus", a expliqué Benoît Paire, désormais 173e joueur mondial, qui va désormais prendre une semaine de vacances. "Je me laisse aller, on verra ce que ça donne. Je ne suis pas sûr de continuer la saison. Je vais peut-être arrêter là et je verrai si je reprends l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de repos", a-t-il expliqué.

