Biarritz - Tennis : Kristina Mladenovic, Clara Burel, Chloé Paquet... le plateau des joueuses de l'Engie Open

Cela faisait quatre ans que l'Engie Open de Biarritz n'avait pas eu une joueuse aussi bien classé. Clara Burel, 95e au classement WTA. La Française, âgée de 21 ans, éliminée ce dimanche au premier tour de Roland Garros. Le tournoi biarrot a dévoilé ce mercredi 25 mai le tableau des 32 joueuses qui concourront du lundi 6 au dimanche 12 juin sur les courts du plateau d'Aguiléra. Comme de coutume, il fait la part belle aux promesses de la petite balle jaune. Mais la 19e édition attire aussi des noms, en l'occurrence un en particulier, du clan tricolore.

Kristina Mladenovic (29 ans) sera de la partie. L'ancienne onzième mondiale et numéro une du tennis tricolore, aujourd'hui classée 110e, victorieuse de deux titres en simple sur le circuit et de 26 en double, connait une première moitié d'année 2022 difficile, avec seulement une victoire sur le circuit principal. Mais elle n'en reste pas moins un formidable étendard pour la discipline et un joli coup de projecteur pour la compétition, installée au lendemain de Roland Garros. Autre nom : Chloé Paquet (24 ans, 101e mondiale), une autre des promesses du tennis français. "Une fille élégante sur le court, de plus en plus athlétique, qui revient fort", analyse Arnaud Benoit-Cattin, directeur du département conseil et organisation de Quaterback, propriétaire du tournoi.

"Avoir ces joueuses, françaises, bien classées, permet fait partie de notre stratégie pour attirer du public..." ─ Arnaud Benoit-Cattin Copier

Avant d'ajouter : "C'est vraiment génial d'avoir un mix de jeunes joueuses et d'expérience, cette opposition de style et de générations, de parcours de vie. C'est ce qui fait la richesse du jeu et du tournoi, avec des joueuses internationales qui apportent autre chose." Parce que le tableau des joueuses alignées à Biarritz en juin prochain est aussi composé de la Japonaise Mai Hontama (134e), la Russe Elina Avanesyan (138e), la Française Fiona Ferro (139e), la Chinoise Yue Yuan (141e) ou encore la finaliste de l'année dernière, l'espoir russe Oksana Selekhmeteva (198e). "Une gauchère remarquable, qui dispose d'un jeu riche, capable d'alterner jeu court/long et qui malgré des pépins physiques peut avoir un bel avenir dans le top 100 mondial."

Tableau des joueuses 1 - EOBPB

"Il est important d'avoir pour nous un plateau riche, avec des profils de joueuses variés et une dimension internationale..." ─ Arnaud Benoit-Cattin Copier

Tableau des joueuses 2 - EOBPB

En simple, quatre wild-card (invitations) seront remises dans les prochains jours. En double, trois duos seront conviés sur les courts d'Aguiléra. Une concertation entre les organisateurs, l'association du Biarritz Olympique Tennis qui accueille l'événement et la Fédération Française de Tennis.

Programme sportif

Lundi 6 juin : 1er et 2e tour des qualifications à partir de 10h ;

Du mardi 7 au vendredi 10 : 1er tour, 1/8, 1/4, du tournoi à partir de 10h ;

Samedi 11 juin : 1/2 finales du simple et finale du double ;

Dimanche 12 juin : finale du tableau simple à 16h.

Toutes les infos pratiques sur la billetterie de l'Engie Open de Biarritz-Pays Basque ICI.