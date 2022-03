Biarritz - Tennis : l'Engie Open juste après Roland Garros pour "attirer des terriennes mieux classées"

Le tournoi de tennis féminin de Biarritz se repositionne sur le calendrier international. Organisé mi-juillet en 2021, l'Engie Open (dont la tenante du titre est la Britannique Francesca Jones) aura lieu cette année du lundi 6 au dimanche 12 juin sur les courts d'Aguiléra. Bruno Balaire, le directeur du tournoi et membre du groupe Quarterback, esquisse l'événement.

France Bleu Pays Basque : Comment et pourquoi ce changement de date ?

Bruno Balaire : Disons que le boycott des tournois chinois par la WTA (notamment dû à l’affaire Peng Shuai, ndlr) a pas mal bousculé le calendrier. Et le créneau pour la terre battue est relativement court sur la saison. On regardait cette date avec envie et lorsqu'on s'est aperçu qu'on était en concurrence avec deux ou trois autres tournois, on a fait valoir notre historique. On a un avantage, c'est que nous en sommes à la 19e édition et donc l'Engie Open de Biarritz est désormais ancré dans le calendrier ITF. Compte tenu aussi des bonnes relations que nous avons aussi avec la Fédération française de tennis, on a pu avoir cette opportunité, l'ITF nous a permis de prendre cette date et nous en sommes véritablement ravis.

Au lendemain de Roland-Garros, de quoi attirer encore plus de profil de terriennes ?

C’est une des raisons pour lesquelles nous voulions cette date. Nous devrions pouvoir accueillir des joueuses qui veulent continuer leur saison sur la terre battue. Lorsque je prends l'exemple de la jeune joueuse russe qui était en finale l'an dernier (Oksana Selekhmeteva, ndlr), elle est passée par les qualifications, elle était à cette époque-là 450e joueuse mondiale. Aujourd'hui, elle est 203e joueuse mondiale, elle a 19 ans. Pour nous, c'est vraiment le tremplin que l'on souhaite. Et si on peut attirer encore plus de joueuses avec un niveau dans les 100 premières mondiales, ce sera parfait. Peut-être même des filles mieux classées. Attirer aussi de meilleures joueuses françaises. L'année dernière, on avait les numéros 8, 9, 10 et 11 françaises. Cette année, j'espère qu'on aura les dix meilleures joueuses parmi nous et pourquoi pas Caroline Garcia.

Juin est une période plus intéressante aussi pour faire du business que le mois de juillet...

Heureusement, nous avons des partenaires fidèles, locaux, régionaux et nationaux, qui permettent à ce tournoi d'exister depuis 19 ans. Pour eux, il est plus facile d'inviter leurs clients afin de montrer les avantages du Pays basque, de la ville de Biarritz et de la région, puisque nous avons un certain nombre d'hospitalité lors du tournoi et notamment au cours d'une soirée de gala. Ce sont des opportunités de rencontres, afin de faire des affaires. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de le faire en juin, juste avant l'été, en quelque sorte en fin d'année plutôt qu'en été pendant les vacances.

Il y a souvent une critique émise sur ce tournoi : le côté "tournoi de niche", pas assez populaire. Avec le recul, que pouvez-vous faire pour changer cela ?

Vous avez entièrement raison. Je pense que c'est tout simplement l'histoire qui a fait que, au fur et à mesure, il y avait une forme de non-représentation de la région, dans les sportifs, les partenaires, les salariés, etc. Depuis que nous (Nabuchodonosor) avons racheté la société Quarterback, nous avait fait en sorte de monter autour de ce tournoi un club d'entreprises. Ce Club, nous l'animons à travers un rendez-vous que nous organisons à peu près tous les deux mois. En même temps, on a recentré l'ensemble de la communication sur la région et les partenaires locaux, et on a vu l'effet l'année dernière, avec l'augmentation du nombre de visiteurs lors du tournoi. Plus de 3.500 visites étalées sur la semaine en 2021, et plus de 1.000 invités partenaires. Sur les réseaux sociaux aussi, on a constaté un trafic supérieur sur les plateformes web du tournoi. Et puis, le dîner de gala a réuni 250 personnes de la région.

Et pour les spectateurs ?

On a fait un choix depuis deux ans : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les quarts de finale, parce qu'on veut que ce soit un événement populaire pour le Pays basque, l'accès est gratuit pendant la semaine. Afin de faire en sorte que l'ensemble des ligues d'Aquitaine et le comité des Pyrénées Atlantiques puissent faire venir les adhérents, les licenciés, à commencer par ceux du Biarritz Olympique. Pourquoi pas aussi des visiteurs qui ne seraient pas encore licenciés. Ce n'est qu'à partir des demi-finales que la billetterie est payante. Une somme modique puisque ça va de 8 à 20 euros en fonction de l'emplacement. On a constaté environ 50% de visiteurs supplémentaires entre les éditions 2019 et 2021, et on espère doubler cette année en mettant aussi l'accent sur les jeunes. C'est pour cette raison qu'en même temps que le tournoi, nous organisons grâce au Crédit Agricole, une compétition pour les jeunes entre 11 et 15 ans.

Du 6 au 12 juin, combien de personnes participent à l'organisation du tournoi ?

C'est une mini entreprise pendant trois semaines ! Plus d'une soixantaine de bénévoles qui travaillent à nos côtés et on les en remercie. Il y a aussi une équipe qui travaille toute l'année pour faire la communication, organiser le tournoi, créer des liens entre les partenaires, faire en sorte que l'ensemble des moyens soient mis à disposition au moment du tournoi. Nous avons aussi deux permanents qui sont du Pays basque. Et puis, il y a cinq personnes qui viennent directement de Paris pour monter l'ensemble des installations qui hébergent le tournoi.