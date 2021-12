Biathlon : 20.000 spectateurs au Grand-Bornand ce dimanche pour un final en apothéose avec les mass-start

4e et dernier jour de course sur la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand en Haute-Savoie. Plus de 20.000 spectateurs assistent aux 2 mass-start du jour, avec encore de belles chances de médailles tricolores après les 3 podiums déjà réalisés par les biathlètes français.

Durant ces quatre jours de course et de fête, les dieux du ciel ont béni cette étape française de la coupe du monde de biathlon. Plus de 1 mètre de neige tombé la semaine dernière sur le massif des Aravis, plus de 60.000 spectateurs, des médailles françaises et pas l'ombre d'un nuage pour empêcher le soleil d'illuminer le stade de biathlon du Grand-Bornand.

une parenthèse d'insouciance

Malgré la menace de la Covid 19, les contraintes sanitaires dont le port du masque partout sur le site de la compétition et dans le village, le public et les athlètes ont savouré chaque instant partagé, tout à la joie de se retrouver, de cette parenthèse d'insouciance, de cette communion autour d'une discipline qui chaque jour fait davantage d'émules en France.

Départ de la mass-start dames à 12h45, mass-start hommes à 14h45

Sur les trois premières épreuves, l'équipe de France a réalisé trois podiums. Victoire sur la Poursuite de Quentin Fillon-Maillet, 2e place pour Julia Simon sur la Poursuite, 2e place d'Anaïs Bescond sur le sprint.