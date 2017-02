Biathlon : de l'argent pour les Français sur le relais des championnats du monde

Encore une médaille pour les Tricolores aux mondiaux d'Hochfilzen (Autriche). Samedi, sur le relais, les Français ont terminé deuxièmes derrière la Russie mais devant l'Autriche et l'Allemagne. Martin Fourcade, quatrième relayeur, n'a pas réussi à reprendre Shipulin dans le dernier tour.

Vendredi, les filles avaient déjà proposé un superbe spectacle et les Françaises, au terme d'une course au scénario fou, avaient terminé troisièmes. Samedi, les hommes ont eu aussi été les acteurs d'un relais remarquable mais n'ont pas réussi à se parer d'un or après lequel ils courent depuis 2001.

La France en tête à la mi-course

C'est Jean-Guillaume Beatrix qui s'élance le premier sur le relais et réalise deux tirs parfaits pour transmettre à Quentin Fillon-Maillet en deuxième position, juste derrière l'Allemagne. En difficulté individuellement lors de ces championnats du monde, QFM pioche une fois sur le debout et fait craindre le pire avant un tir debout où il est en grande difficulté. Mais le Français est impérial et ressort en tête du pas de tir.

Magnifique @quentinfillon en mode Lucky Luke au tir debout ! Les Bleus prennent la tête !

Derrière, le troisième relayeur, Simon Desthieux, éprouve de grosses difficultés sur son tir couché et ressort à plus de 30 secondes de la Russie, en cinquième position. Le Français va se reprendre et faire un 5/5 sur le debout, mais surtout combler plus de la moitié de son retard sur les skis. Il lance Martin Fourcade à seulement 12 secondes d'Anton Shipulin, son rival russe.

Auteur d'un 10/10 au tir, le Français commet une faute de moins que son adversaire. Derrière, l'Autriche et l'Allemagne sont décrochés. Avec seulement 4 secondes de retard avant la dernière boucle, on croit le Tricolore capable de coiffer Shipulin sur le fil, comme lors du relais mixte en ouverture des championnats du monde. Il n'en sera malheureusement rien et la France doit se contenter d'une belle deuxième place. C'est la 7e médaille de ces championnats du monde pour l'Équipe de France, la 5e pour Martin Fourcade en cinq courses. Il pourrait réaliser un grand chelem inédit s'il remporte une nouvelle médaille lors de la mass-start dimanche.