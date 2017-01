Biathlon : deuxième place du relais féminin français, sans Marie Dorin-Habert

Sans l'Iséroise Marie Dorin-Habert, laissée au repos, le relais féminin français de biathlon, composé de Anaïs Chevalier, Justine Braisaz, Anaïs Bescond et Célia Aymonier, a pris, jeudi, une très belle deuxième place derrière les Allemandes, poussées par leur public de Ruhpolding (Allemagne).

Malgré l'absence de leur leader, 4e du classement général de la coupe du Monde, en Allemagne, les Tricolores n'ont pas flanché jeudi et assumé leur statut en s'invitant sur le podium du relais devant la Norvège, l'Ukraine et l'Italie. L'autre Iséroise de la bande, Anaïs Chevalier, a lancé parfaitement ce relais en terminant troisième après son passage.

Derrière, Justine Braisaz, irrégulière sur le tir lors de ses dernières courses, a limité la casse avec trois pioches et transmet à Anaïs Bescond en cinquième place à seulement 15 secondes des favorites allemandes et norvégiennes. Au troisième relais, malgré deux fautes au debout, la Française reste au contact du premier groupe et finit même quatrième à moins de 10 secondes de la tête de course.

Nouveau podium au bout pour les Françaises

Célia Aymonier, dernière relayeuse tricolore et très forte sur les skis avec son passé de fondeuse, a du faire face à Dahlmeier (Allemagne), Olsbu (Norvège) et Pidhrushna (Ukraine). Incertaine, elle aussi, sur le pas de tir, elle a réalisé un très beau 9/10 et surtout repris près de 20 secondes sur le dernier tour pour assurer sa place sur le podium et coiffer la Norvégienne au sprint. Résultat, une très belle deuxième place pour les Françaises, une confirmation après le podium lors du relais de Pokljuka (Slovénie), début décembre.